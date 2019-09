V dedinke pri Senici spustili novinku, aká u nás nemá obdoby: Autobus si privoláte mobilom!

Domáci si to pochvaľujú. Trnavský samosprávny kraj sa môže pochváliť novinkou, aká u nás nemá obdoby.

V Prietrži (okr. Senica) premiérovo spúšťa službu „autobus na zavolanie“. Ide o pilotný projekt v spolupráci so spoločnosťou ARRIVA, a to v obciach s malým počtom cestujúcich. Nemusia sa báť, že im autobus nezastaví. Stačí, keď zavolajú alebo pošlú sms polhodinu pred jeho odjazdom. Otvoriť galériu Do vozidla nastúpil o 15.30 a v Dolných Pasekoch vystúpil o 15.40. Zdroj: šiš

Obec Prietrž má viac ako 700 obyvateľov. „Mám síce auto, ale chcel som ísť navštíviť kamaráta, tak som sa rozhodol pre autobus,“ prezradil spokojný Miroslav (41), ktorý si vozidlo privolal do Prietrže pred obecný úrad. Podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča pripravili pre ľudí službu, ktorá im umožní jednoduchšie a flexibilnejšie sa dostať k autobusovému spojeniu.

„V pilotnom projekte budú mať túto možnosť obyvatelia obce Prietrž,“ priblížil župan. Autobus si záujemca môže zavolať telefonicky alebo zaslaním esemesky dopravcovi so 48-hodinovým predstihom, najneskôr však 30 minút pred jeho odchodom. Cena cestovného lístka je nezmenená.