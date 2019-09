Prehovorila mama chlapca (9), ktorý sa napichol na tyč: Desivé slová o záchrane Janka

Mal doslova šťastie v nešťastí. Školák Janko (9) z Liptovskej Tepličky (okr. Poprad) sa pri hre s kamarátmi napichol na kovovú tyč a skončil v banskobystrickej detskej nemocnici.

Jeho mamička Zuzana Novému Času prezradila, že sa jeho zdravotný stav zlepšil. Synček je pri vedomí a komunikuje. Dobrej správe však predchádzali okamihy skutočnej hrôzy.

Hodiny plné strachu a neistoty prežila Zuzana v sobotu popoludní, keď zistila, že šantenie jej syna so spolužiakmi sa takmer skončilo tragicky. V pondelok si však už vystrašená mamička mohla konečne vydýchnuť. Jej milovanému Jankovi, ktorý leží v banskobystrickej nemocnici, sa výrazne polepšilo. „Je po operácii v stabilizovanom stave. Podávajú mu antibiotiká a lieky proti bolesti. Je pri vedomí a komunikuje. Žiadne životne dôležité orgány nemá zasiahnuté, takže môžeme povedať, že sa stal Boží zázrak,“ hovorí s radosťou v hlase chlapčekova mamička.

Podľa nej sa synček zranil pri hre so spolužiakmi v záhrade jedného z nich. „Stále lozia na stromy, ako chlapci. Jemu sa nešťastne zlomil konár a pri páde sa napichol na kovovú tyč. Spolužiak okamžite zalarmoval svojich rodičov, ktorí mu bežali na pomoc,“ prezradila Zuzana. Chlapi sa snažili udržať Janka nehybne vo vodorovnej polohe, aby sa nenapichol na železný kôl ešte viac.

„Potom ho chytil môj manžel, až kým ten hrot nevypílili,“ ozrejmila školákova mamička, ktorá je aj so zraneným synčekom v nemocnici. „Nevieme, dokedy tu budeme. No Bohu vďaka, že to takto napokon dopadlo a Jankovi sa nestalo niečo horšie,“ vydýchla si Zuzana. Podľa prednostu Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Olivera Petríka je malý pacient mimo ohrozenia života, v stabilizovanom stave. Pri páde si poškodil brušnú dutinu.