Kedy príde babie leto? V najbližšie dni s tým vôbec nerátajte, príde studená facka

Počasie ako na hojdačke! Ešte minulý týždeň sme si užívali teplé letné dni, no už dnes dôjde k zmene, a to pomerne výraznej.

Oblačno až zamračené, miestami zrážky, chladno. Zatiaľ nie je nič isté, no podľa meteorológov sa aj tento rok v druhej polovici septembra môžeme tešiť na príchod babieho leta. Kedy teda presne príde?

Koniec leta je na spadnutie. Teplota cez deň ledva presiahne 20 stupňov a v noci klesá k nule. Chladnejší a suchý vzduch, jasná obloha, bezvetrie alebo slabý vietor sú typické znaky babieho leta. „Keď vychádzame z dlhoročných záznamov, v poslednej septembrovej dekáde a niekedy aj v polovici októbra sa vyskytovalo obdobie v dĺžke 10 až 14 dní. V minulosti sa babie leto nazývalo len vtedy, keď trvalo aspoň v tejto dĺžke,“ vysvetlil meteorológ Jozef Iľko. V posledných rokoch je podľa neho najviac päť takých dní, ktoré sa dajú nazvať babím letom. „Potom príde prerušenie a následne zase príde niekoľko takýchto dní,“ povedal Iľko.

Čo je to?

babie leto je obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň ​​teplého počasia na konci leta alebo na začiatku jesene

príčinou je rozsiahla tlaková výš, ktorá sa v tomto období nachádza nad strednou a juhovýchodnou Európou

tento jav sa viaže na určité kalendárne obdobie a vyskytuje sa iba na európskom kontinente

zvyčajne sa vyskytuje od 21. septembra do 2. októbra, ale dĺžka tohto obdobia sa výrazne mení - kým v roku 1959 babie leto trvalo takmer sedem týždňov, v roku 2010 nebolo vôbec

názov mu mohli dať voľne sa vznášajúce pavučiny drobných pavúkov, ktoré ľuďom v minulosti pripomínali sivé „babské“ vlasy

Vedeli ste?

V Severnej Amerike k prechodnému otepleniu dochádza až na konci jesene. Tento jav sa nazýva indiánske leto.

Teplé dni ešte neskončili

Jozef Iľko, meteorológ

Ako zistím, že toto obdobie prišlo?

- Ja by som za neklamný dôkaz babieho leta považoval, keď vo vzduchu poletujú biele pavučinky. Aj tým pavučinkám sa niekedy hovorí babie leto. Púšťajú ich pavúčikovia, ktorí si chystajú zimný úkryt a cítia, že je to ako keby posledná príležitosť.

Kedy bude túto jeseň?

- Troška nadnesene takto môžeme nazvať počasie, aké bolo v posledných dňoch. Aj keď dátum tomu ešte nezodpovedá.

Kedy sa znovu dočkáme?

- V tomto týždni budú nasledovať 3 - 4 dni chladnejšie s prehánkami. Vyhliadka je taká, že od konca týždňa opäť nastúpi počasie babieho leta.

Obdobie jarmokov a vinobraní

Katarína Nádaská, etnologička

V tomto období bol začiatok jarmokov, ktoré majú na našom území dlhú históriu. Na jeseň začínajú byť hody a hodky, tie súvisia so slávením svätcov. Z minulosti možno nostalgicky spomínať na rozlúčku s brancami, ktorí práve na jeseň narukovali. Ďalšou tradíciou siahajúcou až do čias starých Rimanov a do antického sveta je vinobranie. Tradície spojené s oberaním vína a burčiakom trvajú až do súčasnosti.

Počasie

Utorok

Oblačno až zamračené, miestami zrážky, deň: 15 až 22 °C

Streda

Premenlivá oblačnosť, miestami zrážky. Veterno a chladno, deň: 8 až 18 °C

Štvrtok

Miestami zväčšená oblačnosť, prehánky. Chladno, deň: 11 až 18 °C

Piatok

Miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Chladno, deň: 11 až 18 °C

Sobota

Jasno až polojasno, deň: 13 až 19 °C

Zdroj: SHMÚ