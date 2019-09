V bojnickej zoo sledujú operence, ktoré vyliečili: Kam idú naše bociany na zálety

Kam sa poberajú? Neskončia ako delikatesa na stoloch v Stredomorí? Tieto otázky dlho trápili zamestnancov Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.

Zranené vtáky, ktoré v zoo vyliečili, síce vrátili nazad do prírody, netušili ale, kde končia. To zmení až unikátny pilotný projekt, ktorý zoo rozbehla. Vďaka monitorovacím zariadeniam teraz môžu sledovať, kam ich zverenci miznú.

Podľa Medzinárodnej organizácie na ochranu vtáctva je v Stredomorí každoročne nelegálne zabitých 25 miliónov sťahovavých vtákov, ktoré tadiaľ prelietajú do a zo svojich hniezdisk. Žiaľ, skončia ako rôzne delikatesy na stoloch. „Najkritickejších je ostatných sto rokov. Za toto obdobie sme väčšinu druhov navždy vymazali nie pre získanie potravy, ale zásahmi do prírody,“ prezradil hovorca zoo v Bojniciach Jaroslav Slašťan. Podľa jeho slov je história plná smutných prípadov. „Správa najstaršej a najväčšej celosvetovej environmentálnej organizácie – Medzinárodnej únie pre ochranu prírody, tvrdí, že za posledných 500 rokov zmizlo z našej planéty 762 druhov. Ďalších 58 druhov prežíva iba v umelom prostredí zoologických či botanických záhrad,“ upresnil.

Letia stovkou

V bojnickej zoo sa rozhodli zranených operených najdúchov nielen vyliečiť, ale po vyliečení ich vrátiť späť do voľnej prírody s telemetrickými zariadeniami, ktoré monitorujú ich pohyb. Podľa Branislava Táma z bojnickej zoo po veľmi dobrých skúsenostiach s telemetriou rysov, ktoré sú v Nemecku, spustili v zoo aj tento pilotný projekt.

Takto odhalili aj to, ako bociany za posledné dva dni preleteli celé Slovensko, celé Maďarsko a dostali sa do Bosny a Hercegoviny, kde nocovali. „Najvyššia rýchlosť bola sto kilometrov za hodinu a nad Chorvátskom sa im podarilo vzlietnuť až do jedného kilometra. Majú namierené do Afriky,“ dodal Tám s tým, že možná je migrácia i na juh kontinentu.