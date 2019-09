Dráma v MHD v Košiciach: Opitý cestujúci napadol vodičku električky, skončila v nemocnici

Vodičku električky fyzicky napadol opitý cestujúci, informovala o tom hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová s tým, že vodička podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

K udalosti malo dôjsť v sobotu (14. 9.) ráno na zastávke Nová nemocnica smerom ku kinu Družba. Muž podľa DPMK bezdôvodne a bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie otvoril dvere do kabíny a "boxerským úderom do tváre v oblasti očí knokautoval prekvapenú vodičku električky". Spôsobiť jej mal zranenia pravej časti hlavy a pravého oka, ktoré si vyžiadali aj práceneschopnosť. "Zároveň bola ošetrená na traumatológii a odvtedy absolvovala ďalšie odborné lekárske vyšetrenia," uvádza dopravný podnik s tým, že po útoku opitý cestujúci ušiel. Niekoľko minút predtým mal kopať do inej električky.

"Zvyšní dvaja cestujúci pomohli vodičke spamätať sa z tohto útoku, poskytli jej pomoc a privolali záchranku. Električka bola potom odtiahnutá do vozovne, zvyšní cestujúci pokračovali vo svojej jazde nasledujúcou električkou," dodala Petrušová.

DPMK podľa svojho vyjadrenia odsudzuje akékoľvek fyzické násilie voči svojim zamestnancom. "Mladá vodička u nás pracovala len rok, nikdy sme na ňu nezaznamenali sťažnosti a boli sme s jej prácou veľmi spokojní," povedal generálny riaditeľ a člen Predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák. Podľa neho by k nájdeniu páchateľa mohol dopomôcť aj kamerový záznam, ktorý plánujú poskytnúť polícii. Petrušová pripomenula, že podobný prípad sa stal približne pred štyrmi rokmi. Cestujúci vtedy napadol vodičku po tom, ako ho vyzvala, aby v zmysle prepravného poriadku opustil električku, keďže jeho pes nemal náhubok.