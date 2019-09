Dražia veci Bonnie a Clyda: Kúpiť môžete pušku i hodinky, ktoré mal pri sebe v okamihu smrti

Legenda žije! Bonnie a Clyde aj 85 rokov po smrti priťahujú pozornosť. V USA budú teraz dražiť ich listy a veci, ktoré mali pri svojich zločinoch pri sebe. Očakáva sa, že vynesú dokopy 140 000 eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najvyššia suma sa očakáva za brokovnicu, ktorá zločineckému gangu patrila. Zanechali ju za sebou pri prestrelke v meste Joplin v štáte Missouri v roku 1933. Päť policajtov na čele s Tomom DeGraffom išlo vykonať domovú prehliadku po tom, čo dostali tip. V podozrivom dome sa ukrýval celý gang Clyda Barrowa. Tí zabili dvoch policajtov. Ďalší ľudia na oboch stranách boli zranení. Potom zločinci ušli.

Za sebou zanechali brokovnicu, ktorá mala skrátenú hlaveň, aby sa dala ľahšie ukryť pod oblečením. Spúšť bola poškodená nejakým silným úderom, zrejme počas prestrelky. Puška bola dlho odložená v Jopline na policajnej stanici. Keď Tom DeGraff išiel v roku 1941 do dôchodku, zobral si ju na pamiatku so sebou. Podľa dokumentov by mala byť stále funkčná, ale pre poškodenie sa zasekáva po jednej-dvoch ranách. Očakáva sa, že sa predá za 68 000 eur.

Cenné sú aj zlaté hodinky značky Bulova. Clyde Barrow ich mal na ruke v okamihu, keď ho v roku 1934 zastrelili. Išiel spolu so svojou milenkou Bonnie v aute, keď na nich šesť policajtov spustilo streľbu z úkrytu. On bol mŕtvy na mieste. Bonnie Parker ešte žila a strašne kričala, kým ju jeden z policajtov dvoma výstrelmi zblízka neumlčal navždy. Obaja milenci boli prevŕtaní 50 guľkami. Hodinky si neskôr vzal Clydov otec, keď prišiel po jeho telo a rodina ich dlho opatrovala.

Na predaj je aj nepriestrelná vesta, ktorú mali ukrytú v aute a viacero listov. Jeden z nich napísal Clyde iba mesiac pred smrťou a je adresovaný jednému členovi jeho bandy, ktorý čakal vo väznici na popravu. Clyde ním opovrhoval, pretože sa nechal zatknúť bez odporu a už predtým pri prestrelkách ukázal zbabelosť. Preto vôbec neľutoval, že ho teraz čaká smrť. Krátko po napísaní listu bol mŕtvy aj Clyde. Očakáva sa, že korešpondencia sa vydraží za 40 000 eur.

Hodinky Otvoriť galériu Hodinky Zdroj: rr auction

- Sú zlaté a značky Bulova.

- Clyde ich mal na ruke, keď ho zabili.

Vesta Otvoriť galériu Vesta Zdroj: rr auction

- Našla sa po smrti dvojice ukrytá v ich aute.

Brokovnica Otvoriť galériu Brokovnica Zdroj: rr auction

- Zanechali ju po prestrelke s políciou v Jopline v roku 1933

- Má odpílenú hlaveň.

- Cena sa odhaduje na 68 000 eur.