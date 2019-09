Budú úspešní? Vodní slalomári si na slovenskom kanáli veria

Medaily, ale najmä olympijské miestenky do Tokia sa budú rozdávať na svetovom šampionáte vo vodnom slalome v Seu d‘Urgell, kam zamierila v pondelok väčšia časť výpravy. Na kanáli, ktorý postavil uznávaný slovenský odborník Ondrej Cibák († 74), si slovenskí reprezentanti veria.

Menšia časť výpravy (Martikán, Kaliská a Luknárová) je od minulého týždňa v dejisku, ktoré už bolo svedkom mnohých veľkých bitiek v tomto športe. Slovenským pretekárom nie je neznáme, naopak, všetci sa naň tešia. „Bude to presne dvadsať rokov, keď som tam bol prvýkrát na MS. Skoro každý rok tam bolo vrcholné podujatie, dobre ho poznám a vyhovuje mi. Kanál je podobný ako ten náš v Liptovskom Mikuláši. Verím, že to bude naša výhoda. V Mikuláši sa mi jazdí výborne, v Seu perfektne,“ uviedol jeden z ašpirantov na popredné umiestnenie, ale aj na miestenku v C1 do Tokia Alexander Slafkovský, ktorý ako jediný z tria našich na olympiáde ešte nebol... Michal Martikán má z piatich OH päť medailí (2 - 2 - 1) a Matej Beňuš má na konte jednu olympiádu a jedno striebro.

Pre všetkých to bude v poradí tretia kapitola internej kvalifikácie o OH 2020. Všetci musia zabrať, lebo európsky šampionát vo francúzskom Pau sa pre slovenské farby skončil najhoršie v histórii - nezískali ani jednu medailu...