Hrozivé priznanie dcéry slávneho hokejistu z Ruska: Za moju anorexiu môže otec!

Z najhoršieho je už von, ale na desaťročný boj s anorexiou nikdy nezabudne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aľonka Larionovová (32), dcéra jedného z najslávnejších hokejistov sovietskej éry Igora Larionova (58), presne toľko zápasila s hroznou chorobou.

Týmito slovama šokovala celý svet. Boli to však úprimné slová najstaršieho potomka hokejovej legendy, ktorá to určite nečakala. Všetko sa začalo nástupom dospievania, keď sa Aľonka i jej mladšia sestra Diana trochu zaguľatili. Vtedy rodičia urobili to najhoršie, čo mohli. „Povedali, že mám nadváhu a treba s tým niečo robiť,“ pokračovala sympatická Aľonka, ktorá najskôr z jedálneho lístka vyradila všetko škodlivé, mastné, sladké. „Až nakoniec som skoro nič nejedla, no nik si nevšimol, že som schudla. Postupne vaša chuť do jedla zmizne úplne, a to ste už chorá,“ vysvetlila mladá žena, s ktorou sa to skončilo veľmi zle.

Pravú stranu tváre mala ochrnutú, len sa sama seba dotkla, už mala modrinu a kosti sa jej lámali ako zápalky. „Dnes, keď sa dívam na desivé diagnózy, ktoré som mala, je mi zle. Bradykardia, anémia, hypoglykémia a verdikt lekárov: buď budem jesť, alebo zomriem,“ doplnila ešte Aľonka, ktorej vraj najviac pomohol pobyt v liečebnom ústave v Nemecku.