Tourminátor ešte stále má pred MS čo zlepšovať: Sagan má formu, no chýba mu energia

Ladí formu na MS! Slovenský cyklista Peter Sagan (29) z tímu Bora-hansgrohe obsadil 18. miesto v nedeľňajších jednorazových pretekoch Grand Prix Cycliste de Montreal v kanadskom Montreale.

Sagan sa ešte niekoľko stoviek metrov pred cieľom držal v silnej skupine favoritov na celkový triumf, ale v samom závere mu došli sily.

Príliš veľa síl spotreboval Sagan na dostihnutie veľkého súpera Francúza Juliana Alaphilippa, ktorý sa ocitol v úniku. Za víťazom Sagan zaostal o 12 sekúnd. „Boli to náročné preteky, náš tím však opäť odviedol skvelú prácu a pred posledným kolom som bol v dobrej pozícii. Cítil som sa dobre, v záverečných kilometroch aj na poslednom stúpaní som dokázal reagovať na mnoho útokov. Tieto snahy ma však stáli mnoho síl, ktoré mojim nohám chýbali v záverečnom šprinte. Pred ďalšími pretekmi cítim, že moja forma je dobrá,“ povedal Sagan po pretekoch.

Športový riaditeľ tímu Enrico Poitschke pochválil nemecké družstvo za to, že splnilo úlohu - doviesť Petra Sagana do záverečného 12 km dlhého okruhu v spoločnosti najväčších favoritov. „Na konci sa odohralo niekoľko útokov a Peter zostal v malej skupine na čele pretekov. Bol veľmi silný, ale veľa investoval do svojho výkonu, a keď sa v závere spojili skupinky s favoritmi, už mu chýbala energia pre šprint,“ zhodnotil Poitschke. Zároveň na adresu Sagana doplnil: „Peter ukázal, že má formu.“

Tourminátorov najbližší program:

21. september: Primus Classic

22. september: Gooikse Pijl

29. september: Majstrovstvá sveta