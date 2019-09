Slovenskí rýchlostní kanoisti otestovali olympijský kanál pre OH 2020: Problém bol vybrať si správne jedlo!

V dejisku budúcoročnej olympiády už testujú jednotlivé športoviská. Minulý týždeň mali tú šancu naši rýchlostní kanoisti, ktorých areál Sea Forest Waterway patrí k tým, ktoré museli organizátori vybudovať.

„Urobili to naozaj perfektne. Je tam všetko, čo potrebujeme,“ prezradil tréner našej káštvorky Peter Likér, ktorého trápila jediná vec. A to, že sa nevedeli dobre najesť. „Vybrať si správne jedlo, to bola ruleta,“ naznačil.

Podľa slov nášho bronzového štvorkajaka z MS v Szegede je v japonskej metropole stále ešte prevaha reklamných i informačných tabúľ v japončine. Teda v „hierloglyfoch“, ktorým našinec nerozumie. Zhodli sa na tom Adam Botek, Erik Vlček, Samuel Baláž i Csaba Zalka. Ak ste mali šťastie, najedli ste sa, ak nie, len ste si to prezerali...

Chalani na testovacích pretekoch súťažili v kádvojke, keďže ich súťažnú káštvorku ešte do Japonska neposlali. V jednej lodi sedeli Samuel Baláž a Adam Botek a v druhej Erik Vlček a Csaba Zalka. Obe sa prebojovali do B-finále, pričom prvej dvojici postup medzi najlepších ušiel preto, že v cieli mali ľahšiu loď ako dovoľujú predpisy. Okrem káštvorky boli v dejisku OH 2020 aj Ivana Mládková, Gabriela Ladičová a Matej Rusnák, ktorí však musia o olympijské miestenky zabojovať.

„Pre nás je to stále exotika, v ktorej sa občas strácame. Ak však spojazdnia všetky svoje technologické novinky, ktoré plánujú, bude to super. Ale len pre toho, kto nemá s novinkami problém,“ dodal Peter Likér, ktorý si so svojimi zverencami omrkol aj mestečko Koči, kde budú mať záverečný tréningový kemp. Miesto pred nimi otestovali a pochvaľovali si slovenskí atléti pred OH 2008. V Koči majú lodenicu a je to len hodinu letu od Tokia, takže to je to najlepšie miesto na aklimatizáciu. „Tá by mala podľa odborníkov trvať najmenej osem dní. Asi na toľko to máme naplánované aj my,“ dodal tréner Peter Likér.

Toto vymysleli Japonci!

Na horúčavy, ktoré sa v dejisku budúcoročnej letnej olympiády očakávajú, sa snažia japonskí organizátori pripraviť. Na predolympijskom teste dejiska kanoistických a veslárskych súťaží Sea Forest Waterway predviedli svoj najnovší nápad. Jednoducho na divákov začali fúkať vločky snehu zo zmenšenej verzie zasnežovacieho dela. Či sa to ujme, to sa ukáže. Túto novinku budú testovať aj na ďalších predolympijských testoch športovísk.