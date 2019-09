Libor Hudáček: Takýto zápas som ešte vo svojej kariére nezažil

Taký zápas vo svojej kariére ešte nezažil! Hokejisti Liberca aj s útočníkom Liborom Hudáčkom (29) boli v domácom zápase 2. kola českej ligy zrelí na poriadny debakel.

Po prvej tretine totiž prehrávali s pražskou Spartou 2:6, ale napokon vstali doslova z mŕtvych a po heroickom výkone dokázali v predĺžení senzačne triumfovať 8:7.

Inkasovať na domácom ľade sedem gólov a napriek tomu zvíťaziť, to je doslova rarita. „Veru, takýto zápas a divokú prestrelku som naozaj ešte vo svojej kariére nezažil. Po prvej tretine sme boli zrelí na uterák, nastúpili sme do zápasu veľmi ľahkovážne a Sparta každú našu chybu potrestala na gól,“ vyjadril sa pre Nový Čas útočník Liberca Libor Hudáček.

„Po prvej tretine, ktorú sme prehrali 2:6, bolo v našej kabíne trošku dusno. Padli aj tvrdšie slová, zvýšil sa aj hlas a v ďalšom priebehu to bol z našej strany už úplne iný výkon. Súpera sme zatlačili, čoho výsledkom bol skvelý obrat,“ pokračoval Hudáček, ktorý síce v druhej tretine nepremenil samostatný nájazd, ale v predĺžení prihral na víťazný gól svojho tímu.

„Som rád, že sme túto prestrelku so Spartou zvládli a potešili našich fanúšikov. Po súboji prišiel do kabíny aj majiteľ klubu a povedal, že to bol veľmi zaujímavý zápas, ale rozhodne nie pre fanúšikov, čo majú problém so srdcom,“ zasmial sa Libor, ktorého tím po dvoch kolách ešte neprehral. „Musíme však zlepšiť defenzívu, veď vo dvoch dueloch sme inkasovali desať gólov,“ dodal na záver.

Slováci v českej extralige

Vítkovice: Martin Bodák, Peter Trška, Jozef Baláž, Rastislav Dej, Lukáš Žiak

Pardubice: Michal Ivan, Juraj Mikuš, Marek Hovorka, Radoslav Tybor

Třinec: Martin Gernát, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko

Hr. Králové: Mislav Rosandič, Lukáš Cingel, Matej Paulovič

Kladno: Ladislav Romančík, Martin Réway

Karlove Vary: Róbert Bačo, Dominik Graňák, Branislav Kubka, Dávid Gríger, Tomáš Mikúš

Brno: Marek Čiliak, Ivan Baranka, Tomáš Malec, Silvester Kusko

Litvínov: Jaroslav Janus, Adam Jánošík, František Gerhát, Juraj Mikúš

Sparta: Marek Ďaloga, Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ

Ml. Boleslav: Pavol Skalický

Olomouc: Branislav Konrád, Matúš Hlaváč, Marek Hecl, František Skladaný

Liberec: Libor Hudáček

Plzeň: Peter Čerešňák.