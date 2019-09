Komentátor prekvapil rasistickou urážkou na Romela Lukakuho: TOTO ale prepískol!

Je terčom rasistických útokov. A nielen fanúšikovských. Ofenzívne eso Interu Miláno Romela Lukakuho si tentoraz zobral na mušku spolukomentátor kanála TopCalcio24 Luciano Passirani.

Najskôr Lukakuho chválil, potom to ale prestrelil. "Veľmi sa mi páči, pretože patrí k tým najsilnejším. Hráči, ako je on, majú niečo naviac. Dávajú góly a ťahajú tím," chválil Passirani svalnatého belgického útočníka.

A pokračoval: "Keď ide jeden na jedného, ste mŕtvy, zvalí vás na zem. Nezostáva nič iné, iba mu hodiť desať banánov, nech má čo jesť," znelo z úst komentátora, ktorý si vyslúžil okamžitú výpoveď.