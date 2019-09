Slovan derby výsledkovo zvládol, Besiktas ale bude iná pesnička

Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava výsledkovo zvládol nedeľné ligové derby so Spartakom Trnava a vyhral 2:0.

Hrou ale neoslnil a tréner "belasých" Ján Kozák ml. bude mať čo zverencom povedať pred štvrtkovým domácim vstupom do Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti tureckému Besiktasu Istanbul.

Slovan bol v prvom polčase lepší, gólovo to vyjadril slovinský útočník Andraž Šporar. Duel ovplyvnilo vylúčenie hosťujúceho stopéra Ivana Mesíka už v 46. minúte. Domáci mali početnú výhodu, ale nebolo ju výrazne badať, keďže sa Trnava zomkla k ešte bojovnejšiemu a organizovanejšiemu výkonu. Až v závere, keď sa "andeli" pokúsili vyrovnať, v nadstavenom čase brejk troch domácich hráčov na osamoteného brankára Dobrivoja Rusova chladnokrvne premenil Dejan Dražič.

"Vo štvrtok v Európskej lige to musí byť lepšie. Mali sme obavy, mohla prísť nejaká odrazená lopta či štandardka. Mali sme však v druhom polčase hrať jednoduchšie. V Európskej lige bude každá ľahká strata problém. Ale s hráčmi si to rozoberieme," povedal po derby s poradovým číslom 154 kouč rekordného majstra SR.

Na Tehelnom poli panovala búrlivá atmosféra, aj s nešportovými prvkami. Oba fanúšikovské kotly zaplnili svoje sektory takmer do posledného miesta, a hoci sa práve tie najviac starali o hlučnú atmosféru, nevyvarovali sa nešportového správania. Hlásateľ musel oba tábory niekoľkokrát vyzývať, aby sa zdržali hanlivých skandovaní, používania nepovolenej pyrotechniky či hádzania predmetov na hraciu plochu. Veľké emócie tiež vzbudila šarvátka hráčov v bránke Trnavy po góle Dražiča pod domácim kotlom. Počas nej usporiadateľskej službe utiekol jeden z divákov, ktorý cez sito bránky zhodil na zem kapitána "andelov" Bogdana Mitreu.

Tréner Kozák sa chcel na tlačovej konferencii baviť najmä o futbale, napokon ale zareagoval i na atmosféru: "Aj vonku sú veľké derby s emóciami. Iste, niektoré veci na štadión nepatria, ale myslím si, že sa to dalo zvládnuť." Domáci brankár Dominik Greif si tiež užil od kotla hostí výbuch delobuchu či pristátie svetlice vo vnútri jeho šestnástky. "Derby malo asi všetko, vrátane toho, čo sa dialo na konci. Niektorých vecí bolo možno až príliš veľa. Ale pyrotechnika priletela aj ku mne, boli tam delobuchy. Už sme si zvykli, že to derby prináša. Ak to zostane pri tom, tak sa to dá zvládnuť," uviedol slovenský reprezentant, ktorý sa o inzultácii Mitreu fanúšikom dozvedel až z médií. "Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, to som totiž naozaj nevedel. Ani neviem ako k tomu môže prísť, veď tam je dosť veľa priestoru, aby usporiadatelia fanúšika zadržali pred ihriskom. Toto už naozaj k futbalu nepatrí," dodal.

Rumunský kapitán Trnavčanov Mitrea si v pozápasovom hodnotení zachoval mimoriadne triezvy pohľad: "V Rumunsku to je to isté, všade je to rovnaké. Takéto zápasy prinášajú emócie. Čo k tomu (inzultácia fanúšikom - pozn. red.) povedať? Aj to futbal prináša, ale nesmie sa to stávať. Neriešim rozhodnutie arbitra, ktorý zápas neprerušil a nijak nereagoval. V prvom rade sa k nám fanúšikovia nemôžu dostať. Išlo aj o chybu zo strany nás, všetkých hráčov. Nemali by sme na ihrisku vyvolávať konflikty. V budúcnosti sa nič také nemôže opakovať, nešli sme pre deti správnym príkladom."