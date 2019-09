Zomrel Alex Moskovic († 88), preživší bloku 66 v koncentračnom tábore Buchenwald

Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu (14. 9.) v Spojených štátoch preživší nacistického koncentračného tábora Buchenwald a významný aktivista vo vzdelávaní o zverstvách páchaných počas druhej svetovej vojny, rodák zo Slovenska Alex Moskovic. Informovala o tom facebooková stránka dokumentárneho filmu Kinderblock 66.

Moskovic sa narodil v Sobranciach a ako 13-ročného ho spoločne s celou rodinou nacisti odviedli do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Poľsku. Neskôr Moskovica previezli do koncentračného tábora Buchenwald v Nemecku a umiestnili ho do tzv. detského bloku 66 (Kinderblock 66).

"Spolu sme prežili detský blok 66 v Buchenwalde. Alex bol človek s veľkým 'Č'. Posledné roky svojho života strávil v školách, aby deťom rozprával o hrôzach, ktoré sa udiali počas druhej svetovej vojny. Usiloval sa o to, aby sa nezabudlo na našu tragédiu," uviedol v pondelok pre TASR preživší Naftali Fürst, ktorý vystupoval spolu s Alexom Moskovicom v dokumente jeho syna, amerického režiséra a producenta Stevena Moskovica, venovanému práve Kinderblocku 66.

Ako ďalej Fürst uviedol, v Buchenwalde sa rozhodli zorganizovať detský blok, aby zachránili židovské deti, ktoré po pochode smrti prišli z transportu z Poľska do Nemecka. "Spolu s Alexom sme sa zaslúžili o to, že Antonín Kalina, vedúci detského bloku 66 z Třebíča, dostal od (pamätníka) Jad va-šem ocenenie Spravodliví medzi národmi," dodal Fürst. Moskovic sa po skončení druhej svetovej vojny nakrátko vrátil do Sobraniec. Následne - ako jediný preživší z celej rodiny a ako mladý utečenec - odišiel do Spojených štátov. Počas svojej 30-ročnej kariéry editora v športovej pobočke televízie ABC Wide World of Sports v New Yorku získal desať ocenení Amy. So svojou manželkou, ktorá zomrela v roku 2017, mal dvoch synov.

Moskovicov osud spoločne s ďalšími detskými preživšími tábora Buchenwald približuje americký dokumentárny film Kinderblock 66: Return to Buchenwald, ktorý mal premiéru v roku 2012. Moskovic sa na sklonku života stal mimoriadne aktívnym pri šírení svedectiev o hrôzach, ktoré počas druhej svetovej vojny napáchali nacisti, a pri vzdelávaní verejnosti o obetiach holokaustu. Okrem mnohých miest v USA navštívil Česko, Slovensko i Poľsko.