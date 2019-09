Zooey Deschanel má nového priateľa: Ďalší vzťah len pár dní po rozchode s manželom

Americká herečka a speváčka Zooey Deschanel (39) má nového priateľa. Je ním televízna osobnosť Jonathan Scott (41).

Dvojicu videli 13. septembra v reštaurácii v Silver Lake v Kalifornii, pričom sa držali za ruky. Nemenované zdroje z ich okolia pre americký magazín People potvrdili, že ich vzťah je „čerstvý a užívajú si spolu veľa zábavy“. Rodáčka z Los Angeles pritom len 6. septembra oznámila, že sa rozišla s manželom Jacobom Pechenikom. S producentom sa zosobášila v roku 2015 a má s ním štvorročnú dcéru a dvojročného syna. Deschanel bola v období 2009 až 2012 vydatá za Bena Gibbarda.

Zooey Deschanel si zahrala vo filmoch ako Na pokraji slávy (2000), Veľké problémy (2002), Poctivé dievča (2002), Stopárov sprievodca po Galaxii (2005), Lemra lemravá (2006), Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (2007), Most do Krajiny Terabithia (2007), Udalosť (2008), Yes Man (2008), 500 dní so Summer (2009), Our Idiot Brother (2011), Princ a Pruďas (2011) či Rock the Kasbah (2015). Za stvárnenie Jessicy Day v seriáli Nové dievča (2011 - 2018) ju tri razy nominovali na Zlatý glóbus a v roku 2012 aj na cenu Primetime Emmy. Pôsobí tiež v indie skupine She & Him, s ktorou vydala šesť štúdiových albumov.