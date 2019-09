Veronika prišla brutálnym spôsobom o tetu a teraz o syna († 3): Obe vraždy majú jedno spoločné

Ani po rokoch sa nedokázal zmieriť s odmietnutím. Muž sa mal po vražde uchýliť k ďalšiemu ohavnému činu, uškrteniu dieťaťa.

Pokojnou dedinou Barma v Kazachstane otriasla tragická správa. Malého Maksima Garifulina niekto uniesol. Telo chlapčeka († 3) našli po troch dňoch pátrania. Ohavný čin mal spáchať mladík menom Igetai Sopyzhanov, ktorý v minulosti randil s jeho mamou Veronikou.

Dvadsaťdvaročná žena prišla brutálnym spôsobom už o druhého člena rodiny. Igetai totiž pred rokmi zavraždil jej tetu. Nesúhlasila s ich vzťahom a neter presviedčala, aby sa rozišli. Mladíka to rozzúrilo a zaútočil na ňu sekerou. Za vraždu si mal odsedieť deväť rokov, no bol predčasne prepustený.

Igetai veril, že bez vplyvu tety si opäť získa srdce Veroniky, no tá odmietla. Podľa miestnych médií sa s jej rozhodnutím nevedel vyrovnať a svoju ex prenasledoval do obchodu. Očití svedkovia opísali, že práve vtedy uniesol Maksima.

Policajtom trvalo tri dni kým chlapčeka našli, no už bolo neskoro. Jeho telíčko bolo ukryté pod vetvami v lese. Prvotné informácie ukazujú, ako príčinu smrti uškrtenie. Muž sa mal k ohavnému činu priznať. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotie.