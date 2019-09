Alex († 34) sa mal onedlho ženiť, svojej láske povedať áno už nestihol: Náhla smrť krátko pred svadbou

Chceli svoju lásku spečatiť svadbou, šťastie im prekazil krutý osud.

Alex Dixon († 34) z britského Stocktonu si mal vziať za ženu priateľku Gemmu Ritzemu, tá namiesto svadby musela chystať pohreb. Ženích totiž zomrel pri nešťastnej nehode, ktorú zapríčinil jeho kamarát, ktorý mu mal byť na svadbe družbom.

Stephen Robinson (33) išiel spolu s kolegom Alexom autom domov z práce, počas cesty došlo k obrovskej tragédii. Ako informuje britský denník The Sun, Stephen mal mať odpracovaných 47 hodín v priebehu 4 dní a bol prepracovaný a unavený. Počas šoférovania si nevšimol dopravné značenie výjazdu na rýchlostnej ceste a vletel priamo do zaparkovanej dodávky, ktorá bola v odstavnom pruhu. Vodič dodávky v tom čase spal a nemal zapnuté svetlá, no napriek tomu ho Stephen mal šancu vidieť, píše The Sun.

Stephen a aj vodič dodávky sa ľahko zranili, Alex, ktorý sedel na mieste spolujazdca, však to šťastie nemal, bol na mieste mŕtvy. Súd poslal Stephena na deväť mesiacov do basy za spôsobenie smrteľnej havárie. Po prepustení z väzenia má ročný zákaz šoférovať. Stephen pred súdom skutok hlboko oľutoval. "Žiadny rozsudok mi Alexa už nevráti späť a ani nezmierni tú bolesť, ktorú cítime. Stratili sme toho najštedrejšieho, najmilšieho a najmilujúcejšieho človeka," reagovala zdrvená priateľka, ktorá namiesto organizovania blížiacej sa svadby musela pochovať milovaného muža.