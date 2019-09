Kavanaugh čelí novým obvineniam zo sexuálneho obťažovania: Trump sa ho zastáva

Americký prezident Donald Trump sa zastal sudcu Najvyššieho súdu Bretta Kavanaugha, ktorý čelí novým obvineniam z nevhodného sexuálneho správania.

Obvinenie vzniesol bývalý spolužiak z univerzity, Kavanaugh sa podľa neho na študentskom večierku obnažoval a došlo aj k ďalšiemu nevhodnému správaniu. O nových obvineniach informoval denník The New York Times. Prezident v reakcii na tieto tvrdenia odsúdil médiá a opozičných demokratov, ktorí volajú po sudcovom odvolaní. Kavanaugh by sa mal podľa Trumpa brániť a súdiť kvôli urážke na cti.

Brett Kavanaugh čelil obvineniam zo sexuálneho násilia už pred rokom počas schvaľovacieho procesu v súvislosti s funkciou sudcu Najvyššieho súdu. Jednou zo žien, ktorá ho obvinila, bola Christine Blaseyová Fordová. Tá pod prísahou vyhlásila, že sa ju mladý Kavanaugh v opitosti na jednom večierku pokúsil znásilniť. Kavanaugh obvinenia, rovnako pod prísahou, odmietol. Obvinenia preveril tiež Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý ale žiadne dôkazy nenašiel. Senát nakoniec Kavanaugha ako člena Najvyššieho súdu USA schválil.

Nové obvinenia vzniesol Max Stier, ktorý bol v polovici 80. rokov Kavanaughovým spolužiakom na univerzite. Teraz prevádzkuje mimovládnu spoločnosť vo Washingtone. Stier uviedol, že bol svedkom incidentu na večierku, pri ktorom sa terajší sudca obnažil a jeho "priatelia natlačili jeho penis do rúk jednej zo študentiek".

Demokratickí zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzvali k novému vyšetrovaniu sudcu Kavanaugha. Prezident Donald Trump sa ho ale zastal. "Brett Kavanaugh by sa mal súdiť kvôli urážke na cti alebo by ho malo zachrániť ministerstvo spravodlivosti. Lži, ktoré o ňom kolujú, sú neuveriteľné," napísal Trump na twitteri o "falošných obvineniach" na adresu sudcu. "Kde to skončí? Snažia sa ovplyvniť jeho názory. To nemôžeme dopustiť!" dodal.