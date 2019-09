Tréner volejbalistov prehovoril po prehre so Srbskom: Robíme veľa chýb, je to zlá vizitka

Slovenskí volejbalisti nenadviazali na majstrovstvách Európy na víťazné zápasy proti Španielsku a Rakúsku a podľahli výberu Srbska 0:3 na sety.

hlasy po zápase:

Andrej Kravárik, tréner SR: "Chváliť po prehranom zápase nie je opodstatnené. Chalani sa však vyrovnali s ťažkou situáciou a podali výkon, aký som si predstavoval. Ale bohužiaľ, stále robíme veľa chýb a to je zlá vizitka. Darovať body takému súperovi akým je Srbsko, to je voda na ich mlyn. Ale nebolo to až také hrozné, vo viacerých častiach zápasu sme boli na úrovni súpera."

Filip Gavenda, univerzál SR: "Tréner nám povedal, aby sme Srbov odtláčali od siete riskantným podaním. V prvom sete sa nám to veľmi nedarilo, potom sme hrali vyrovnanú partiu. Ale Srbi v koncovkách lepším podaním získali zápas pre seba."

Marcel Lux, smečiar SR: "Tréner chcel nechať odpočinúť chalanov zo základnej zostavy, snažil som sa chytiť šance. V každom sete nám však dobrým podaním odskočili a to sa ťažko doháňa. Na podaní nám Srbi ubližovali oveľa viac, ako my im."

Matej Paták, smečiar SR: "Škoda, v každom sete sme sa držalo, ale potom prišli momenty, kedy nám odskočili. Ale hrali sme dobrý volejbal, Srbi museli ísť na maximum, nedovolili si ani striedať. Určite sme im výhru nedali lacno."