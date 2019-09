Kozákovi zápas so Spartakom otvoril oči: Vo štvrtok musíme hrať lepšie

Hráči Slovana Bratislava zdolali rivala z Trnavy 2:0.

Ricardo Cheu, tréner Trnavy: "Myslím si, že dnes sme tu odohrali dobrý zápas. Hrali mužstvá, ktoré chceli vyhrať. Možno si niekto myslel, že budeme iba brániť. Bojovali sme až do konca. Urobili sme v prvom polčase tri chyby, raz Slovan skóroval. Po našej veľkej chybe. Mali sme šance po strelách Lovata. V druhom polčase sme sa snažili niečo zmeniť, ale zabrzdila nás červená karta. Snažili sme aj ďalej bojovať a oslabení sme hrali lepšie ako v plnom počte. Slovan je majster, má najlepšie individuality. My sme ale pokúšali šťastie až do konca a ukázali sme dobrý obraz Spartaka Trnava. Ďakujem aj našim fanúšikom za skvelú podporu, boli neuveriteľní."

"Prvý polčas až na nejaké dve tri straty sme to mali pod kontrolou. Držali sme loptu, mali nejaké šance, dali gól. Očakávali sme derby, vypätú atmosféru, v tomto smere OK. V druhom polčase nám malo vylúčenie hráča súpera pomôcť, ale Trnava hrala stále organizovane. Nebolo to ľahké. Mali sme obavy, mohla prísť nejaká odrazená lopta či štandardka. Ale máme kvalitnejších hráčov. Mali sme však hrať jednoduchšie. V Európskej lige bude každá ľahká strata problém. Musíme hrať vo štvrtok lepšie."