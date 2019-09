Hex prvýkrát na pódiu po smrti Petra Dudáka († 46): Aha, kto ho nahradil

Mesiac po smrti lídra skupiny Hex Petra Dudáka († 46) sa kapela prvýkrát postavila na pódium pred obecenstvo na vinobraní v Pezinku.

Ďuďova smrť všetkých nesmierne zasiahla a hexáci strávili dlhé dni a noci premýšľaním o budúcnosti skupiny, ktorá bola na scéne pod Ďuďovou taktovkou tridsať rokov. Nakoniec sa však rozhodli pokračovať a s novým spevákom zaspievali ich najväčšie hity po prvý raz od Ďuďovho skonu.

Sobotná noc sa niesla v znamení návratu hexáckych hviezd na pódium, avšak už bez jej lídra Petra Dudáka, ktorý skonal v polovici augusta na následky zákernej rakoviny pankreasu. Svoj boj však nakoniec prehral a kapela sa musela rozhodnúť, čo bude ďalej. Po dlhom zvažovaní sa však Yxo, Fefe a Tybyke rozhodli predsa len pokračovať a do kapely si prizvali staronového speváka, ktorý za Ďuďa počas jeho liečby už zaskakoval, Petra Šarkana Nováka.

Ten sa postavil v čele kapely na pódium práve v sobotu na vinobraní v Pezinku.Bolo to preto, lebo ma moji kamaráti oslovili a požiadali o záskok za Ďuďa, kým sa vylieči. Dnes budeme spolu hrať prvý verejný koncert po mesiaci od jeho smrti. Hoci bude všetko rovnaké, vlastne bude všetko inak. Verím však, že sme sa rozhodli správne,“ zneli Šarkanove slová krátko pred začiatkom prvého koncertu od Dudákovej smrti.

Obavy však vystriedalo burácajúce obecenstvo. „Ďuďo na nás dáva pozor a preto je tento koncert špeciálne pre neho,“ povedal Yxo z pódia na úvod. „Ďakujeme veľmi pekne za skvelé prijatie a obrovskú priazeň. Keď s nami Ďuďo nechodil na koncerty, tak nám vždy písal pred koncertom, že ‚chalani, držte sa, nech vám to vyjde‘ a potom sa po koncerte pýtal, ako bolo, chcel vidieť fotky a videá. Vždy sme mu ich posielali a on bol veľmi rád. Teraz ste tu s nami vy, ale aj on, a ak môžete, tak mu pošlite silný potlesk,“ prihovoril sa Yxo obecenstvu. Hex tak fanúšikov potešil hodinovým koncertom, na ktorom zazneli ich najväčšie hity.