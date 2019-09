EXKLUZÍVNE VIDEO Vojna Bičana s exmanželkou sa vyostruje: Drsná hádka pred domom svokry! Zasahovala polícia

Ich konflikt naberá na obrátkach! Moderátor a zabávač Andrej Bičan (44) je stále na nože so svojou exmanželkou Editou (43), s ktorou si od rozvodu nevedia prísť na meno.

Konflikty sa vyostrujú a najväčším bodom sváru sú ich dcéry Anička (12) a Nina (9) a starostlivosť o ne. Na vojnovom poli zvádzali Bičanovci doteraz niekoľko bitiek, a tá, ku ktorej prišlo naposledy pred očami susedov a celej ulice v obci Veľká Mača, kde žije Edita u svojej matky, nemá obdobu. Počas niekoľkohodinového incidentu padali drsné slová a celú vec musela riešiť polícia. Čo sa v osudný deň stalo a ako celú vec komentovali exmanželia?!

Do redakcie Nového Času poslal čitateľ naozaj kuriózne video, v ktorom Bičan niekoľko hodín poriadne hlučne vykrikuje nielen na svoju exmanželku Editu, ale aj svokru priamo pred ich domom vo Veľkej Mači. Ako sme sa dozvedeli, dôvodom bola jedna z ich dcér, ktorá sa práve nachádzala u matky a podľa slov Bičanovej nechcela s otcom ísť. A práve z tohto dôvodu sa mala pred domom strhnúť slovná prestrelka, ktorú riešila privolaná polícia. Bičan vykrikoval ako neriadená strela a chrlil zo seba jednu výčitku za druhou.

„Zabezpečil som ti bývanie, mohla si tam žiť do konca svojich dní. Odmietla si zmluvu. Od októbra som prestal platiť, a potom ťa, bohužiaľ, odpojili z elektriny a plynu. Napísala si mi, že nie je elektrika a plyn, ale že deti budú s tebou. Deti sú so mnou. Bodka,“ huláka nekontrolovane zabávač vo videu. Na záberoch vidieť aj políciu, ktorá sa snaží celú situáciu upokojiť. Bičan však bol vo švungu a pokračoval. „Nikoho nebijem. Keď tu niekto niekoho udrel, tak si to bola ty,“ hromžil Bičan exmanželke.

Počas výkrikov moderátor dokonca striedal maďarčinu so slovenčinou. „Sused videl, že som dostal jednu facku a ona klame, klame, klame... A teraz policajtom hovorí, že som nedostal facku. Ty si katolíčka?“ Neskôr dokonca pridáva rázne ultimátum: „Keď dostanem dieťa, odídem. Keď nie, budem tu do desiatej. Vždy, keď toto nastane, budem sem chodiť, a pýtať si svoje, to, čo mi patrí. Ja chcem byť so svojou dcérou.“

Dohoda nemožná?

Exmanželia si nevedia prísť na meno a od rozvodu na seba nahádzali kopy špiny. Spájajú ich už len ich dve dcéry Anička a Nina. Kým Edita by chcela mať dievčatá pri sebe, Bičanovi súd odklepol striedavú starostlivosť a zaviazal ho k tomu, aby na dcéry platil výživné. „Mal by platiť, ale stále neplatí,“ povedala ešte v júli Edita, ktorá sa v tejto veci obrátila na súd a na Bičanovo meno dokonca krátky čas svietila exekúcia. Nový Čas Bičanovú tentoraz kontaktoval ohľadne nedávneho incidentu priamo pred domom jej matky.

„Sú na tomto svete ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že sú viac než tí ostatní. Šesť hodín hulákal pred domom. On má rád pozornosť, Andrej rád prekračuje hranice. Čo je v poriadku, kým je pred kamerou a to, čo sa nehodí, sa jednoducho vystrihne,“ doplnila Bičanová, ktorá priznala, že za vyostreným konfliktom má byť jedna z dcér. „Chcel Ninu a ona s ním nechcela ísť. Tak hulákal na ulici a bolo divadlo. On to tak má rád. Čo už, však je herec,“ dodala Edita.

V rukách polície

K búrlivej hádke na ulici, ktorá postavila na nohy všetkých obyvateľov susedných domov, boli privolaní muži zákona, ktorí po niekoľkých hodinách Bičanovú z miesta odviedli. Či však išla vypovedať, alebo aké mala táto roztržka zakončenie, sme sa už nedozvedeli. Faktom však zostáva, že celú vec rieši polícia.

„Policajná hliadka bola privolaná a prípad riešime ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu,“ uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Nový Čas kontaktoval aj Bičana, no ten do uzávierky nereagoval.