Košičanov vystrašilo vozidlo bez vodiča: Môže za rútiaci sa autobus šofér?

Chvíle hrôzy. Z dosiaľ presne nezistených príčin sa na strmej zastávke v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov pohol odstavený autobus MHD.

Podľa svedkov bol vodič mimo vozidla, pri zadnej motorovej časti. Z idúceho autobusu začali ľudia v panike vyskakovať. Medzi nimi bola aj 42-ročná žena, ktorú niekoľkotonový kolos zachytil a pritlačil o kovové zábradlie. Hrozivú nehodu v piatok 13. prežila s pomliaždeninami nôh. Prípad vyšetruje aj polícia.

Skúsený šofér autobusov Stanislav Pečenka (32) Novému Času povedal, že v tomto prípade mohlo dôjsť k ľudskému zlyhaniu. „Z toho, čo sa o prípade vie, šofér išiel do motorového priestoru riešiť vzniknutý problém nefunkčných čítačiek odpojením baterky. Ak to urobíte, tak automaticky prestane fungovať zastávková brzda, ktorá bráni vozidlu v pohybe, kým má otvorené dvere,“ vysvetlil Pečenka a pokračoval: „Preto mi z toho vychádza mimo technického zlyhania to, že vodič nezatiahol ručnú brzdu.“ Podľa neho je otázne aj dodržanie bezpečnostných postupov. „Ak opúšťam autobus na kopci, tak ho musím podložiť zakladacími klinmi,“ doplnil autobusár.

Odborár DPMK Ivan Horváth k piatkovému nešťastiu povedal, že pri vyhodnotení príčin bude nápomocný aj kamerový záznam.zhodnotil Horváth. Podľa jeho slov sa im pri automatických prevodovkách už stalo, že sa autobus v garáži samovoľne pohol pre zlyhanie techniky. Bolo to pred 20 rokmi a nikomu sa nič nestalo.

Košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom všeobecného ohrozenia. Dopravný podnik sa k prípadu vyjadrí až keď budú známe výsledky vyšetrovania. Pri nehode utrpela žena (42) pomliaždeniny dolných končatín, z ktorých sa bude liečiť minimálne 42 dní.