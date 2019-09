Do dedinky, ktorá čaká 60 rokov na zatopenie, sa vracajú ľudia: Slatinku si nedáme

Museli opustiť svoje domy pre priehradu. Dedinka Slatinka (okr. Zvolen) už vyše 60 rokov čaká na zatopenie. Na jej mieste totiž má vzniknúť priehrada.

Obyvatelia boli nútení sa vysťahovať. Doteraz sa však nič nekoná, a tak vyľudnená dedinka pomaly zasa ožíva. Vracajú sa do nej potomkovia vysťahovalcov, ale aj úplne noví obyvatelia. No domy si môžu len prenajať.

Slatinčanov vyhnali z vlastných domov a obrátili ich život naruby. Vodné dielo Slatinka je plánované viac ako 60 rokov medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou na rieke Slatina a má zatopiť 12 km dlhé údolie s cennými biotopmi a ojedinelými prírodnými spoločenstvami. Zničená má byť celá dedina, ktorá však stále existuje napriek veľmi tvrdej dlhoročnej stavebnej uzávere.

Slatinka však pomaly ožíva. Obývaných je 60 domov, trvalý pobyt tam má vyše 20 ľudí a prichádza aj mnoho chalupárov. „Záujemcov o nájom je veľa, no Vodohospodárska výstavba ich do nájmu nedáva. Je to veľká škoda, lebo domy potom zbytočne chátrajú a klesá ich hodnota,“ uviedla Martina Paulíková z OZ Spoločnosť priateľov Slatinky, ktoré sa snaží zachrániť a oživiť dedinu. Spolu s rodákmi či ich potomkami a dobrovoľníkmi obnovili knižnicu, verejné osvetlenie, upravujú cintorín a organizujú kultúrne akcie, ako aj každoročné stretnutie rodákov. Tí vnímajú nútený odchod z rodnej dediny ako veľkú krivdu.

Momentálne sa výstavba vodnej nádrže nachádza už od roku 2012 v etape územného konania. „Aktuálne v tejto veci v súčasnosti neevidujeme väčší progres, predpokladáme, že po splnení všetkých zákonných náležitostí a po získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia by mohlo dôjsť k posunu,“ informovala Stela Ištvánfyová, vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby. Rodáci, dobrovoľníci a noví nájomcovia sa však snažia a veria v záchranu a oživenie dedinky Slatinka a presadenie alternatív k priam nekonečnej stavbe vodného diela.

Dom nám vyvlastnili

Bolo to veľmi emotívne. Nesúhlasili sme, aby náš dom bol vykúpený, a tak nám ho vyvlastnili. Môj otec to znášal dosť ťažko, dokonca sa aj súdil. Odišli sme, no srdcom sme boli stále v Slatinke,“ uviedla Lívia Černušáková (60) z Hlohovca, ktorá sa veľmi rada vracia do rodnej obce spolu s celou rodinkou. Rodičia odišli po vyvlastnení do Zvolena, no jej mamička tam má stále trvalý pobyt.