V Davis Cupe rozhodol tímový duch: Hrbatý to poskladal skvele

Rozhodol tímový duch. Keď Martin Kližan vybuchol v piatkovom daviscupovom dueli so Švajčiarom Ehratom, šance na postup poklesli.

Našťastie, namiesto psychicky rozladeného Kližka zabrali Andrej Martin, deblisti Filip Polášek s Igorom Zelenayom a Norbert Gombos, ktorý spečatil víťazstvo 3:1. Slováci sa tak v marci 2020 predstavia v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára!

Hrbatý v sobotu urobil zmenu v nominácii a Kližana nahradil Gombosom. A urobil dobre! Gombos deklasoval švajčiarsku jednotku Laaksonena za 50 minút 6:1, 6:1.„Mal som veľkú možnosť pozrieť si zápasy Laaksonena, videl som ich sedem alebo osem. Jeho hru som mal prečítanú, na základe mojich poznatkov som urobil tie správne rozhodnutia a proti nemu som postavil Martina s Gombosom,“ povedal spokojný kapitán slovenského tímu Dominik Hrbatý.

Dobre poskladaný tím

Slováci tak budú v marci opäť bojovať o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. „V tomto roku nám to ušlo veľmi tesne, vo februári sme prehrali 2:3 doma s Kanadou, ktorá má vo svojom strede dvoch hráčov z Top 20 Shapovalova a Augera Aliassimea. Myslím si, že náš tím je veľmi dobre vyskladaný, chlapci sa na seba tešia. Záleží na tom, či sa im stretne forma,“ pokračoval Hrbatý a uzavrel: „Kližan hral teraz slabšie, no ďalší štyria chalani podali vynikajúce výkony. Na Švajčiarov to stačilo, no ťažko povedať, či by sme uspeli proti tímom, ktoré disponujú hráčmi z elitnej desiatky. Ani za mojej éry sme stále nežali úspechy. Zišlo sa nám to raz za sedem ro- kov a postúpili sme do finále. Dôležité je, že chalani majú motiváciu a nemusím ich prehovárať, aby prišli reprezentovať.“