Laine je stále bez zmluvy: Zatiaľ trénuje vo švajčiarskom klube

Začiatok novej sezóny zámorskej hokejovej NHL klope na dvere a viaceré hviezdne mená stále nemajú podpísané kontrakty na ďalší súťažný ročník. Bez zmluvy zostávajú Fíni Patrik Laine, Mikko Rantanen, Kanaďan Brayden Point alebo Američan Matthew Tkachuk. Prvý menovaný dokonca ešte ani neodcestoval do Severnej Ameriky a bude sa pripravovať vo švajčiarskom Berne.

"Patrik za nás nebude hrať v aktuálnej sezóne. Zatiaľ s nami bude trénovať týždeň a potom uvidíme," cituje portál NHL.com fínskeho trénera švajčiarskeho tímu Kariho Jalonena, ktorý v minulosti viedol Laineho v reprezentácii. Dvadsaťjedenročný útočník je momentálne obmedzeným voľným hráčom a vyjednáva o zmluve s Winnipegom Jets.

Generálny manažér kanadského klubu Kevin Cheveldayoff by chcel situáciu vyriešiť čo najrýchlejšie, ale okrem Laineho potrebuje podpísať aj ďalšieho kľúčového mladíka Kyla Connora. "Radi by sme to mali za sebou a išli ďalej. Myslím si, že všetci majú rovnaký cieľ. Nie sme však jediným tímom, ktorý je v podobnej pozícii," uviedol pre oficiálny web profiligy.

Winnipeg odštartoval tréningový kemp pred novou sezónou v piatok a v nasledujúcich dvoch týždňoch ho čakajú prípravné zápasy. Základná časť NHL odštartuje 2. októbra, Jets absolvujú úvodný duel o deň neskôr.