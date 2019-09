Obľúbená speváčka sa konečne vnútorne oslobodila: Kvôli čomu je Adele opäť šťastná?

Speváčka Adele sa konečne rozhýbala a podala žiadosť o rozvod s manželom Simonom. Podľa priateľov to má pre jej fanúšikov zásadnejší význam, než tuší. Britská hviezda sa tým totiž vnútorne oslobodila, čo ju nakoplo k práci na novom albume. Ten by mohol vyjsť už budúci rok.

"Adele sa cíti slobodná a konečne sa vo svojom živote posunula ďalej. Vyzerá to teraz, že rozvod prebehne veľmi rýchlo. Obaja chcú to najlepšie pre ich spoločného syna. Rozhodne je pripravená mentálne aj fyzicky, aby mohla propagovať svoju novú hudbu. Zdá sa, že to klapne už tento rok. O minulom roku hovorí často ako o veľmi zložitom roku a vyhlásila, že práca na novej hudbe je pre ňu terapiou. Je možné priamo povedať, že už je pripravená zdieľať všetko s fanúšikmi, "uviedla speváčkina kamarátka v rozhovore pre denník The Mirror.

Adele sa vydala za Simona v roku 2016. O tajnej svadbe sa verejnosť dozvedela až neskôr. Ale manželské šťastie dvojice dlho neprežívala. Na začiatku tohto roka sa rozišli a v apríli všetko oznámili verejnosti. V spoločnom vyhlásení tvrdili, že budú ako priatelia vychovávať syna Angela, ktorý je pre nich na prvom mieste.