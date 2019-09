Úspešný debut českých basketbalistov na MS: V konečnom poradí predbehli USA!

Českí basketbalisti zakončili úspešné vystúpenie na MS v Číne porážkou 81:90 so Srbskom a obsadili konečné 6. miesto.

Pri premiérovej účasti na šampionáte v samostatnej histórii tak vyrovanali najlepší výsledok československej reprezentácie, ktorým bolo 6. miesto z roku 1970.

Česká reprezentácia napriek porážke v záverečnom stretnutí prežila skvelý debut na MS a v konečnom poradí sa až za ňou umiestnili päťnásobný majstri sveta Američania. Naviac si zaistili účasť v kvalifikácii o miesto na olympijských hrách.

Priamu miestenku na OH v Tokiu nevybojovali, no v júli 2020 by sa v dodatkovej kvalifikácii mohli vyhnúť viacerým silným súperom. Navyše by sa mohli uchádzať aj o pozíciu jedného zo štyroch usporiadateľských krajín kvalifikácie.Navyše tento úspech sme dosiahli bez Jana Veselého. S ním by sme mohli zabojovať o medailu na majstrovstvách Európy," zhodnotil pôsobenie českej reprezentácie jej izraelský tréner Ronen Ginzburg.

USA zdolali Poľsko 87:74 a na podujatí obsadili konečné siedme miesto. Donovan Mitchell z Utahu Jazz prispel k výhre 16 bodmi a 10 asistenciami, Joe Harris pridal 14 bodov. Poliakom nepomohlo ani 18 bodov Mateusza Ponitku či 17 bodov Adama Waczynského.

Hoci Američania zakončili šampionát víťazne, nič to nezmenilo na tom, že zaznamenali najhoršie umiestnenie od doby, keď sa na MS začali objavovať výbery hráčov NBA. Doteraz predviedli najslabšie predstavenie na domácich MS v Indianapolise v roku 2002. Vtedy skončili šiesti. Jedinou útechou pre USA je, že sa kvalifikovali na OH 2020 v Tokiu, kde budú obhajovať olympijské zlato.