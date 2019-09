Most-Híd má dvoch nových podpredsedov: Toto sú nástupcovia Sólymosa a Antalu

Novými podpredsedami strany Most-Híd sú Peter Krajňák a Attila Agócs.

Na tlačovej konferencii to dnes médiám povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda Most-Híd Ábel Ravasz. Attila Agócs nahradí vo funkcii podpredsedu strany ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, ktorý sa na sneme tejto funkcie vzdal. Ako dôvod uviedol, že chce, aby dostali priestor mladí šikovní ľudia, ideálne so skúsenosťami z regiónov. Zo strany však nevystupuje a zúčastní sa na predvolebnej kampani. Peter Krajňák nahradí vo funkcii podpredsedu strany Petra Antala. Ravasz ďalej priblížil, o čom členovia snemu rokovali. „Rozprávali sme sa aj o volebnom programe do blížiacich sa parlamentných volieb. Zatiaľ pracujeme na základných tézach programu. Pozrieme sa na to, čo všetko sa nám doteraz podarilo urobiť a čo k tomu vieme doplniť,“ priblížil Ravasz.

Na tlačovej konferencii vystúpil aj predseda strany Béla Bugár, ktorý sa vyjadril k odchodom jednotlivých osobností zo strany. „Odišiel nám jeden jediný človek. Volá sa József Nagy. Ľutujeme, že sa tak rozhodol, ale je to jeho rozhodnutie. Čo sa týka pána Martina Fedora, je dôležité poznamenať, že nikdy nevstúpil do strany. Dokonca nám avizoval, že pred voľbami bude chcieť hľadať iné riešenie. Zachoval sa korektne, keďže už od začiatku avizoval, že nikdy nebude spájať svoju budúcnosť s Mostom-Híd. Očakávame, že odíde aj Katarína Cséfalvayová, a to pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Ani ona však nebola zakladajúcim členom, ale prišla z inej strany. Obaja nás však uistili, že aj po svojom odchode budú podporovať všetko, čo je v programovom vyhlásení vlády,“ objasnil Bugár.

Strana Most-Híd na dnešnom sneme zhodnotila desať rokov svojho pôsobenia v politike, výsledky vo vláde a programové priority do najbližších parlamentných volieb a predstavila nových podpredsedov strany. Na sneme bolo prítomných 151 delegátov.