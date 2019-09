Meghan sa od Kate musí ešte veľa učiť: Drsná pravda o výchove Archieho!

Expertka na kráľovskú rodinu tvrdí, že Meghan by si mala brať príklad z Kate a Williama, čo sa týka výchovy detí.

Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu a princ William sú hrdými rodičmi princa Georgea, Louisa a princeznej Charlotte. Princ Harry a Meghan v máji tohto roku privítali na svete ich prvého potomka - Archieho. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu ale nezvládajú príliš dobre médialnu pozornosť, ktorej sa im dostáva. Archieho by chceli vychovávať v súkromí, informuje britský Express.

Odborníci páru radia, aby sa pridržiavali rád od Kate a Williama, čo sa týka výchovy. "Archie bude dostávať pozornosť, rovnako ako ju dostávajú cambridgské deti. Je to preto, lebo jeho rodičia sú mladí a očarujúci a my sa o nich zaujímame," tvrdí odborníčka na kráľovskú rodinu Angela Mollard.

Taktiež si myslí, že by sa mali inšpirovať Williamom a Kate, ktorí podľa nej túto neľahkú úlohu zvládli skvelo. "Áno, vidíme ich deti na verejnosti, ale oni rozhodujú o tom, čo vidíme. Taktiež im sociálne média dali možnosť šíriť tie informácie, ktoré chcú, kedy a ako si prajú." Angela pokračuje: "Vidíme ich deti odfotené na póle, ale nevidíme ich v iných situáciach, ktoré by boli zvečnené 20, 30 rokov dozadu, vtedy ešte neboli vytvorené takéto hranice."

Taktiež chváli Kate za to, že sama fotí svoje deti a tým rozhoduje o tom, čo verejnosť uvidí. Vyjadrila sa aj k Archieho krstu, kedy Harry a Meghan povedali, že nebudú publikovať žiadne fotky, no nakoniec ich predsa zverejnili. "Musia si viac stáť za svojim slovom, a to sme u nich zatiaľ nevideli. Vieme, že teraz majú nový tím pre prácu s verejnosťou, no nemali by sa príliš odkláňať od zaužívaných spôsobov, pretože protokol je už mnohokrát vyskúšaný a overený."