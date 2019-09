Hrôzostrašný nález v dome mŕtveho lekára: Nachádzalo sa tam vyše dvetisíc ostatkov ľudských plodov

Ulrich Klopfer pôsobil na potratovej klinike v South Bende v Indiane, ktorú v roku 2015 zatvorili po tom, ako jej štát zrušil licenciu.

V americkom štáte Illinois našli v dome nedávno zosnulého lekára 2246 konzervovaných ostatkov ľudských plodov.

Kancelária šerifa z Will County na tlačovej konferencii uviedla, že právny zástupca doktora Ulricha Klopfera vo štvrtok kontaktoval kanceláriu koronera s tým, že v dome mali objaviť nevšedný nález. Polícia následne potvrdila, že sa tam nachádzalo 2246 konzervovaných ostatkov ľudských plodov, no nemajú žiadne dôkazy o tom, že by Klopfer, ktorý zomrel 3. septembra, robil nejaké lekárske zákroky doma. Prípad v súčasnosti vyšetrujú.

