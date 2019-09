Sudkyňa s ňou nemala zľutovanie: Herečka zo Zúfalých manželiek ide do basy!

Americká herečka Felicity Huffman, známa zo seriálu Zúfalé manželky, bola v piatok odsúdená na 14 dní väzenia, 250 hodín verejnoprospešných prác a pokutu 30 000 dolárov (27-tisíc eur) v korupčnom škandále s prijímacími testami na prestížne americké univerzity. Informovala o tom televízia CNN.

Pred vynesením rozsudku sudkyňa Indira Talwaniová uviedla, že Huffman vedela, že to, čo robí, nie je v poriadku. "Vedela, že je to podvod, nešlo o impulzívny čin," uviedla sudkyňa. Po prepustení bude herečka rok v podmienke. Huffman sa pred vynesením rozsudku ospravedlnila. "Najprv sa ospravedlňujem vám," povedala herečka sudkyni. "Som si teraz ako matka vedomá, že láska musí ísť ruka v ruke s pravdou a že láska na úkor pravdy nie je naozajstná láska ... Zaslúžim si akýkoľvek trest, ktorý mi dáte," dodala.

Do väzenia by herečka mala nastúpiť 25. októbra. Huffman bola súčasťou skupiny 51 ľudí, v ktorej rodičia podľa prokuratúry celkom zaplatili na úplatkoch 25 miliónov dolárov (22,5 mil. eur), aby sa ich deti dostali na prestížne univerzity. Herečka bola obvinená v marci, pred súdom sa potom v rámci dohody s prokuratúrou priznala. Podľa súdnych spisov Huffman poskytla úplatok vo výške 15 000 dolárov (13,5-tisíc eur) maskovaný ako charitatívny príspevok, aby sa mohla na systéme zúčastniť v záujme svojej najstaršej dcéry.

Ústrednou postavou systému podvodov, do ktorého boli popri rodičoch zapletení aj tréneri, je podľa prokuratúry William "Rick" Singer so svojou spoločnosťou Edge College & Career Network. Singer sa k obvineniu priznal, a to vrátane vydierania, prania špinavých peňazí a bránenia spravodlivosti. Hrozí mu až 65 rokov väzenia. Dokumenty uvádzajú dva typy podvodov. Falšovanie prijímacích testov uchádzačov a vytváranie falošných podkladov pre získanie športových štipendií. Niektorí rodičia využili podľa vyšetrovateľov oba varianty.