Toto sa Japoncom nepodarilo: V Tokiu testovali umelý sneh, výsledok je rozpačitý

Vo vodáckom areáli v japonskom Tokiu bolo v piatok 25 stupňov Celzia, no napriek tomu snežilo. Nešlo pritom o žiadny vrtoch počasia - to len organizačný výbor budúcoročnej letnej olympiády skúšal umelé sneženie, novú technológiu, ktorú chcú o rok počas olympiády využívať.

Členovia organizačného výboru v piatok zaplnili divácku tribúnu v areáli, kde sa budú o rok konať olympijské súťaže v kanoistike a veslovaní, a nechali sa päť minút "sprejovať" 300 kilogramami umelého snehu. V Tokiu sú v lete bežné teploty 35 stupňov Celzia a osemdesiatpercentná vlhkosť vzduchu, preto sa organizátori obávajú, že ak by na olympiádu pripadli aj skutočne horúce dni, niektorí diváci by to nemuseli vydržať.

Ako najrizikovejšie miesto vytipovali práve vodácky areál, a to okrem iného preto, lebo presná polovica z 2 000 diváckych miest je tu nekrytá. Pôvodné plány na vybudovanie tribúny, ktorá by bola celá krytá, organizátori z finančných dôvodov zanechali. Výsledok piatkového testu podľa britskej BBC nebol príliš povzbudivý.

Pred začiatkom testu bola teplota ovzdušia 25,1 stupňa Celzia a po ňom bola presne taká istá. Výsledok testu "nebol taký, aký sme čakali," priznáva aj Takaši Okamura z organizačného výboru olympiády. Táto technológia má však podľa neho aj iné prednosti. "Jej výhodou je sprejovacie zariadenie, ktoré môže ovlažovať divákov. A dôležitý je tu aj faktor zábavy," povedal pre BBC.