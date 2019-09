Nešťastie v Košiciach! Autobus plný ľudí sa spustil dolu kopcom, cestujúci v panike vyskakovali

Autobus plný ľudí v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov mal poruchu a samovoľne sa spustil dolu kopcom.

Informovala o tom televízia JOJ na spravodajskom portáli Noviny.sk. Vodič v tom okamihu nesedel za volantom, pretože podľa informácií televízie sa mu pokazil počítač a do motorovej časti vzadu išiel resetovať batérie.

Cestujúci začali v panike vyskakovať, jeden z nich sa snažil autobus zabrzdiť, ale nepodarilo sa mu to. Nakoniec autobus narazil do stĺpa, pričom celou váhou pritlačil o stĺp a zábradlie aj ženu, ktorá bola na autobusovej zastávke. Hasiči museli zábradlie odpíliť a zranenú previezli do košickej nemocnice.