Kraváriková v šou Tvoja tvár dala tvorcom zabrať: Pre náročnú premenu ohrozené nakrúcanie!

Veľké problémy! Markizácka šou Tvoja tvár znie povedome je plná náročných premien. Súťažiaci musia absolvovať niekoľkohodinovú zmenu zovňajška, aby sa čo najviac podobali na niektorú z hviezd.

Túto nedeľu prejde najťažšou premenou herečka Zuzana Kraváriková (18), a to na rapera Kaliho (36). Maskéri a tvorcovia však mali hlavu v smútku. Celý proces sa totiž natiahol a nakrúcanie bolo ohrozené!

Nedeľné druhé kolo šou Tvoja tvár znie povedome sa už blíži. Tentoraz prejde najväčšou premenou talentovaná Kraváriková. Zrejme si však ani nepredstavovala, že strávi v maskérskom kresle viac ako šesť hodín. Keď totiž chceli tvorcovia, aby Zuzana vyzerala úplne ako raper Kali, inú možnosť nemala. Maska sa skutočne podarí a len málokto rozozná herečku od originálu, no za tým všetkým bola drina a poriadny stres.

Štáb totiž poriadne tŕpol a musel sa popasovať s problémami. „Jej maska bola veľmi náročná a trvala dlhšie, ako sa predpokladalo. V čase, keď mala byť Zuzka už na pódiu, ešte nebola pripravená. Doslova za behu tak museli meniť scenár a na poslednú chvíľu sa prehadzovalo poradie čísiel,” prezradil Novému Času zdroj zo štábu.

Podporil ju

Kraváriková vystúpila a diváci si nič nevšimli. V zákulisí však bola dusná atmosféra, do poslednej chvíle kompetentní netušili, či to maskéri stihnú. Nakoniec sa to podarilo a z výsledku otvárali ústa nielen diváci, ale aj Kali.

„Na premenách účinkujúcich pracujú špičkoví maskéri, ktorí si dávajú záležať na každom detaile. Premena Zuzky je neuveriteľná, nadšený z nej bol aj samotný Kali, ktorý ju prišiel podporiť na nakrúcanie šou Tvoja tvár znie povedome a ktorý sa objaví aj na pódiu,” povedala PR manažérka projektu Saša Obuchová.