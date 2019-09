Chlapcovi († 13) kvôli obezite zlyhávalo srdce: Posledný klinec do rakvy mu zatĺkla jeho vlastná matka

Prípad trinásťročného chlapca z Manchestru je dôkazom toho, že pod označenie nedbalá výchova detí a týranie patrí tiež obezita.

Dotyčný tínedžer bol prijatý do nemocnice v Manchestri so zlyhávaním srdca kvôli morbídnej obezite. Jeho vlastná matka nakoniec zatĺkla posledný klinec do rakvy, keď mu na jednotku intenzívnej starostlivosti tajne nosila pokrmy rýchleho občerstvenia a pchala ich do neho. Chlapec v nemocnici zomrel.

Ľudia skritizovali vzhľad 12-ročného syna Tori Spelling: Mami, som obézny?

"Tento prípad jasne demonštruje to, ako úrady profesionálne zlyhávajú v klasifikácii obezity detí ako týranie a zanedbávanie starostlivosti," uviedol hovorca nemocnice v rozhovore pre Manchester Evening News. Spomínaný chlapec už v troch rokoch vážil viac ako tridsať kilogramov a trpel kardiomyopatiou. Jeho matka pritom z problémov vinila dieťa, absolútne odmietala svoje previnenie. "Matka neustále vinila dieťa z toho, že nechudne, tvrdila o ňom, že je lenivé," cituje Manchester Evening News z odborného posudku.

Obezita detí v Európe je vážny problém, ktorý začína dosahovať rozmery epidémie. Často za ňu môžu rodičia, ktorí dávajú deťom úplne nevhodné pokrmy - malinovky, džúsy, sladkosti, sladké cereálie, chipsy, hranolky atď.