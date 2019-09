Slovanista Martin Štajnoch vyhral rovnako v Košiciach aj pred 7 rokmi: Namotivovali ho aj vtipné transparenty

Pekné repete! Pred 7 rokmi sa v Košiciach tešil z titulu po výhre 2:1, teraz, po rovnakom výsledku, z úspešného vstupu do sezóny. Reč je o skúsenom obrancovi Slovana Martinovi Štajnochovi (28), ktorý gólom prispel k triumfu belasých v úvodnom kole Tipsport ligy na ľade Košíc. V ostro sledovanom dueli ho pred vypredaným hľadiskom vyburcovali aj vtipné transparenty!

Slovanisti sa do slovenskej extraligy vrátili po sedemročnom pôsobení v KHL a lepší vstup si ani nemohli priať, ako triumfovať na ľade odvekého rivala z Košíc. „Verili sme si a splnili sme úlohu. Nebolo to jednoduché, v Košiciach vyhrať, no tešil som sa a pred plnou halou sa hralo výborne. Ľudia na nás pokrikovali, no bavili sa a my s nimi. Atmosféra bola výborná,“ užíval si košické ovzdušie obranca Martin Štajnoch.

„Neviem, prečo prvý chorál prišiel až v čase 7.48 a dovtedy bolo publikum hluché... Zrejme to spôsobili až následné vylúčenia a emócie sa ihneď stupňovali. Určite aj to nás motivovalo, aby sme uspeli,“ reagoval Martin, ktorý vyzdvihol fakt, že hrali jednoducho a príliš nešpekulovali.

„Na tom treba stavať, nevytvárať zbytočne šance pre súpera,“ dodal Štajnoch, ktorý si uvedomoval, že práve v sezóne 2011/12 jeho Slovan na tomto ľade získal titul. „Áno, vtedy skončila jedna éra a odišli sme do KHL. No teraz začíname ďalšiu a aj tento zápas naznačil, že sa uberáme správnou cestou. Dnes nám veľmi pomohol aj brankár Habal,“ dodal bratislavský obranca.