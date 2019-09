Most-Híd prišiel o dvoch ľudí: Zo strany odchádza Sólymos a Nagy

Minister životného prostredia László Sólymos sa na sobotňajšom (14. 9.) sneme strany Most-Híd vzdá miesta podpredsedu a ďalších straníckych funkcií, zo strany však neodchádza.

Uviedol to v piatok na sociálnej sieti s tým, že chcel informáciu oznámiť až na sneme, prenikla však už do médií. "Nastupuje mladá generácia voličov a chce mladú generáciu politikov. Vzdávam sa miesta podpredsedu strany práve preto, aby dostali priestor mladí šikovní ľudia, ideálne so skúsenosťami z regiónov," vysvetlil svoje rozhodnutie Sólymos.

Avizoval tiež, že sa zúčastní na kampani do parlamentných volieb. Venovať sa chce najmä zeleným témam a krokom v ochrane životného prostredia.

Odchádza aj József Nagy

Bývalý europoslanec a exminister životného prostredia József Nagy oznámil odchod z Mosta-Híd, pridáva sa k vznikajúcemu hnutiu Összefogás-Spolupatričnosť. Informoval o tom na sociálnej sieti. Nagy nedávno pre TASR potvrdil, že už nebude kandidovať za Most-Híd a že s vznikajúcim hnutím sympatizuje.

Nagy odchádza pre nesúhlas s tým, že sa Most-Híd a SMK nedohodli na koalícii do budúcoročných parlamentných volieb. "Do poslednej chvíle som dúfal, že úzke vedenie strany Most namiesto odmietnutia spolupráce zmení svoj postoj a v sobotu na sneme dôjde k zodpovednému, pozitívnemu prevratu. Keďže signály ukazujú, že nastane opak, som oznámil odchod zo strany," napísal Nagy na sociálnej sieti.