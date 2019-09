Nebyť zásahu Alžbety II., Windsorovci by boli na mizine: Komplikácie s kráľovnou matkou († 101)!

Kráľovná matka († 101) so svojou dcérou rozhodne nezdieľala moderný a úsporný pohľad na fungovanie britskej kráľovskej rodiny. Liezli jej na nervy všadeprítomné telefóny a absencia služobníctva, ktoré v minulosti nahrádzalo tieto prístroje.

Kvôli čomu sa ale skutočne so svojou dcérou Alžbetou II. veľmi hádala, boli výdavky. Kráľovná matka bola staromódna šľachtičná zvyknutá na extravaganciu za akúkoľvek cenu. Keby ju ale Alžbeta II. nekrotila, zrejme by boli Windsorovci najchudobnejším rodom v Európe.

"Keby len dve členky britskej kráľovskej rodiny míňali toľko peňazí, čo kráľovná matka, tak by dnes nemala Alžbeta II. vôbec nič," tvrdí manažér dostihových stajní Alžbety II. Henry Hubert v rozhovore pre denník The Mail. Alžbeta II. matku napomínala, že míňa nehorázne sumy, na čo jej mala kráľovná matka odpovedať: "Kto si myslíš, že si?!" A Alžbeta II. slušne, no veľmi úsečne odpovedala: "Kráľovná, mamička, kráľovná."

Kráľovná matka do svojej smrti v roku 2002 nikdy úplne neprijala svojho zaťa princa Philipa. Dcére tohto ženícha rozhovárala a počas spolužitia v Londýne sa s ním často hádala. "Kráľovná matka sa mala na pozore pred princom Philipom. Tiež si myslela, že Philip šikanuje svojho syna Charlesa a nedokáže si uvedomiť, aký je to citlivý človek," uvádza sa v dokumentárnom programe televízie Channel 5.