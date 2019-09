Slovák opísal desivé momenty po výbuchu muničného skladu na Cypre: Dieťa mi zachránil záves!

V závere dovolenky zažila slovenská rodina peklo, po ktorom si povedali: "Nikdy viac." Výbuch muničného skladu na Cypre sa podpísal pod skorší návrat viacerých slovenských dovolenkárov.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý bol s rodinou ubytovaný priamo v rezorte Acapulco Beach v pobrežnom meste Girne na severe Cypru. Podľa jeho slov, tam v tom čase trávilo dovolenku najmenej 230 ďalších Slovákov. Čitateľovi výbuch muničného skladu narušil posledné dva dni dovolenky.

"Výbuchy nastali okolo 1:15 (vo štvrtok nadránom), rozbili nám sklá a balkónové dvere. Moje dieťa spalo rovno pod oknom, zachránilo ho len to, že boli zatiahnuté závesy, ktoré zadržali úlomky skiel," začal desivé rozprávanie Slovák, ktorý sa o deti ihneď postaral, s manželou vzali len pasy a utekali von z izby.

"Na chodbe sa rozpadával strop, výbuchy neprestávali a niektorí ľudia zo šoku odpadli. Bál som sa, aby nešlo o teroristický útok," hovorí čitateľ. To, že ide o výbuch muničného skladu sa ľudia v hoteli dozvedeli okolo 3-tej hodiny nadránom. Zábery, ktoré poslal z hotela dokonale vystihujú situáciu.

Pri výbuchu sa podľa oficiálnych informácií zranilo 12 ľudí, no nevyžiadal si žiadne obete. "Čudujem sa, že to takto dopadlo. Ale je jedno šťastie, že k výbuchu došlo v noci, keď bol každý v hoteloch. Keby sa to stalo cez deň, počas aktivít na pláži, dopadlo by to oveľa horšie," povedal Slovák, ktorý na pláži odfotil kovové úlomky z muničného skladu.

Rodina sa dostala domov o 4-tej ráno v piatok, a tak prežili dve bezsenné noci. Našťastie sa nikto z nich nezranil a domov sa dostali rovnakou leteckou spoločnosťou, akou smerovali aj na dovolenku.