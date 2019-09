Košičanom premiéra pred plným domom nevyšla, strelec jediného gólu Chovan má odkaz

Márna snaha! Košickí oceliari premiéru proti silnému súperovi nezvládli. Po prehre 1:2 sa zopakovala história spred 7 rokov, kedy Slovan na východe vyhral titul a porúčal sa do KHL.

Teraz jediný úspech domácich zaznamenal Michal Chovan, ktorý fanúšikom odkazuje, že vedia hrať aj lepšie.

"Nepodali sme ideálny výkon. Vieme hrať aj lepšie. Nevyužili sme veľa šancí, dnes to tam proste nepadalo. Sú aj také zápasy. Treba sa len poučiť," aj smútil košický hrotový hráč, ktorý prekonal Vladislava Habala až v 55. minúte. "Myslel som si, že to vyburcuje nielen tribúny, ale aj chlapcov, aby sme ešte dvihli hlavu a urobili niečo s výsledkom. Slovan mal od zhačiatku lepší pohyb, my sme boli zbytočne nervózni," pokračoval Mišo. Jeho gól bol pekný, ale prišiel neskoro...

"Mali sme aj príležitosti, ale presilovky, najmä o dvoch hráčov, musíme využívať. mali sme však problémy, keď sme sa dostávali po tlak. Nehrali sme náš systém všetci piati spolu. Škoda, lebo na štadióne bola super atmosféra. je to radosť hrať pred plným domom. Divákom odkazujem, že nás mrzí toto sklamanie, no v sezóne to napravíme," dodal Chovan.