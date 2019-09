Rusko čelí ďalšiemu problému: Zvrat v kauze Maják nádeje, do ktorej je zapletený aj Kočner

V kauze azylového centra Maják nádeje pokračuje trestné stíhanie pre subvenčný podvod, ktoré sa týka exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska.

Ako ďalej na tlačovej besede uviedla poslankyňa Veronika Remišová, ktorá bola pôvodne členkov dozornej rady centra, stíhanie vo veci bolo už dvakrát zastavené, prokurátorka však najnovšie dala vyšetrovateľovi pokyn opäť konať a vec došetriť.

Maják nádeje bol zriadený v roku 2002 ako spoločná nezisková organizácia bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Mestská časť pre ňu poskytla budovu na Karpatskej ulici. Začiatkom roka 2015 prevzal vedenie centra Pavol Rusko. Podľa medializovaných informácií z finančných prostriedkov určených na fungovanie Majáka nádeje financoval muzikál Rómeo a Júlia, ktorý produkoval v Prahe. "Odišli z tohto účtu (účet Majáka nádeje, pozn. SITA) rôzne sumy na účet súkromnej spoločnosti," uviedla Remišová. Pavol Rusko sa obvineniu bránil tým, že peniaze nadácii vrátil prostredníctvom predaja lístkov.

V kauze centra pre zneužívané ženy sa viedlo aj trestné stíhanie pre porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. To sa týkalo zámeru Ruska predať budovu na Karpatskej ulici a zabezpečiť pre zariadenie nové priestory. S podnikateľom Marianom Kočnerom podpísal zmluvu o budúcej zmluve, na základe ktorej sa zariadenie malo presťahovať do komplexu Five Star Residence. Presun sa nakoniec neuskutočnil, pričom zmluvná pokuta predstavovala 500 000 eur. "Priviedol združenie do obrovských dlhov," povedala Remišová na margo Ruska. Ten si následne od inej spoločnosti Kočnera v mene centra zobral pôžičku 100 000 eur, financie však údajne putovali z účtu Majáka nádeje preč. Maják nádeje sa tak pre finančné podlžnosti dostal do exekúcie, pričom budova bola niekoľkokrát predmetom dražby. Momentálne je azylové centrum v likvidácii, preto s budovou nie je možné manipulovať. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová v tejto súvislosti uviedla, že mestská časť bude žiadať Generálnu prokuratúru SR, aby bolo trestné stíhanie v tejto veci obnovené. Zastavili ho totiž v roku 2018.

"Tu vidno krásny príklad toho, ako dvaja ľudia vedia úplne zmariť jeden krásny projekt," vyhlásila Remišová s tým, že Maják nádeje fungoval do rokov 2014 až 2015 bez problémov. "Teraz je štyri roky tá budova zavretá, nič v nej nie je," uviedla. Dodala však, že pokračovanie trestného stíhania pre subvenčný podvod je malým víťazstvom.