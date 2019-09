Kanaďanovi sa počas MS na Slovensku zmenil život: Išiel na antidopingové testy a prišiel šok!

Kanadský hokejový obranca Shea Theodore (24) je bojovníkom nielen na klziskách zámorskej NHL, ale aj v osobnom živote.

Počas prestávky medzi sezónami kanadsko-americkej profiligy tento 24-ročný bek klubu Vegas Golden Knights podstúpil operáciu rakoviny semenníkov. Dobrou správou je, že mladý bek by sa mal úplne vyliečiť. Nateraz je však otázne, kedy bude pripravený na návrat do súťažného kolotoča.

"Už sa nemôžem dočkať chvíle, keď opäť budem robiť to, čo milujem," napísal hokejista. Do kolotoča NHL by mal isto zasiahnuť už v sezóne 2019/2020.

Skutočnosť, že má rakovinu, odhalili antidopingové testy počas májových majstrovstiev sveta na Slovensku. Kanaďania na turnaji prehrali vo finále s tímom Fínska a získali strieborné medaily. Shea Theodore absolvoval na MS 2019 desať stretnutí s bilanciou 2 góly a 5 asistencií. "Po finále ma vyzvali, aby som šiel do špeciálnej miestnosti. Sedeli v nej štyria muži v oblekoch a ja som si pomyslel, že to je poriadne divné. Potom mi povedali novinku, že som neprešiel testom na zakázané látky pri odovzdanej vzorke pred štvrťfinále šampionátu," opísal Theodore situáciu.

Vzorka hokejistu vykazovala vysokú hladinu hormónu hCG, ktorý majú v tele ženy počas tehotenstva. Spomenutý hormón používajú kulturisti na to, aby minimalizovali vedľajšie účinky užívania anabolických steroidov - zmenšovanie semenníkov či neplodnosť. Pre Shea Theodora tento hormón indikoval možné zdravotné problémy, ktoré následné vyšetrenia aj potvrdili - rakovina semenníkov.