Krvavý útok pri Galante: Denis (17) zaťal do mladšieho brata sekeru

Obvineniam z úmyselného ublíženia na zdraví čelí iba 17-ročný chlapec z Váhoviec v okrese Galanta.

Tínedžer sekerou napadol svojho o rok mladšieho brata. V stredu ráno prišiel k jeho posteli so sekerou v rukách a zahnal sa mu na hlavu. Jeho mladší brat si ešte stihol zakryť tvár a sekera sa mu zaťala do dvoch prstov ľavej ruky. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, útočník mu spôsobil rezno - sečné rany s poškodením šliach. Policajti ho krátko po čine zadržali a umiestnili do cely. Spracovaný bol aj podnet na jeho vzatie do väzby. Právna kvalifikácia prípadu sa môže zmeniť na základe ďalších výpovedí a znaleckých posudkov.

Denisa už v auguste odsúdili za lúpež, ktorej sa dopustil začiatkom roka. Svoju obeť vtedy zbil a obral o 20 eur. Ako mladistvý dostal trest 18 mesiacov nepodmienečne s odkladom na 18 mesiacov pod probačným dohľadom, s tým že mal nahradiť škody a verejne alebo osobne sa osobe ospravedlniť.