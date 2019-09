TOP 6 najhorších viet, ktoré môžu vaše dieťa zraniť: Prečítajte si, čo by ste mali povedať namiesto nich

Vychovávať dieťa bez ujmy na jeho duševnom zdraví, by malo byť cieľom každého rodiča.

Slová majú veľkú moc. To, čo deti počúvajú od svojich rodičov, sa môže navždy uchytiť v ich spomienkach. Slová lásky a múdrosti deti vedú a pomáhajú im byť lepšími ľuďmi, zatiaľ čo slová plné hnevu či nedôvery ich nútia o sebe roky pochybovať. Prečítajte si, ktorým frázam by ste sa mali v spoločnosti svojich detí podľa brightside.me vyvarovať a čo by ste mali povedať namiesto nich.

1. Takto nie: "Som na teba pyšná!" alebo "Skvelá práca!"

Takto áno: "Musíš byť na seba pyšná za to, čo si dokázala!"

Prvá veta sa zdá byť nevinná, ale je nie je. Keď rodičia chvália deti za každú maličkosť od zjedenia večere po nakreslenie obrázka, chvála sa stáva bezvýznamnou. Namiesto toho sa pokúste pochváliť konkrétne veci súvisiace s úspechmi vášho dieťaťa a povzbudiť ich, aby boli sebakritickí a hrdí na veci, ktoré skutočne urobili dobre.

2. Takto nie: "Ako bolo v škole?"

Takto áno: "Čo ste sa dnes učili v škole?"

„Aký si mala deň?“ Je v skutočnosti prázdna otázka, ktorá si vyžaduje jednoslovnú odpoveď. Ak naozaj chcete vedieť, aký bol deň vášho dieťaťa, položte konkrétne otázky, na ktoré bude reagovať rozvitými vetami.

3. Takto nie: „Žiadny dezert, kým nedoješ obed!“

Takto áno: „Najprv zjeme polievku, druhé a potom si dáme dezert.“

Ak vyslovíte prvú vetu, skazíte radosť zo samotného jedla. Skúste trochu prekrútiť svoju frázu, polievka aj koláč sú chutné, ale ako vieme, mali by sa konzumovať v určitom poradí.

4. Takto nie: „Ponáhľaj sa!“

Takto áno: „Poponáhľajme sa!“ alebo „Kto si ako prvý obuje svoje tenisky?“

Keď tlačíte na svoje dieťa, aby robilo veci rýchlejšie, stresujete ho. Pokúste sa otočiť frázu tak, aby vaše dieťa malo pocit, že ste obaja v rovnakom tíme.

5. Takto nie: „Neplač!“

Takto áno: „Čo sa stalo?“ alebo „Čo ťa nahnevalo?“

Plač je úplne normálny, aj keď sa zdá, že dôvod, prečo vaše dieťa plače, nie je pre vás taký dôležitý. Keď mu zakážete plakať, zľahčujete pocity svojho dieťaťa, ktoré to môže vnímať tak, že jeho emócie nie sú dôležité. Namiesto toho ukážte, že vám na ňom záleží a že mu chcete pomôcť.

6. Takto nie: „Som z teba sklamaný!“

Takto áno: „To, čo si urobil, ma nahnevalo, pretože...“

Fráza „Som z tebe sklamaný“ znie pre dieťa rovnako ako „Sklamal si ma“. Dieťa si tak môže myslieť, že nesplnilo vaše očakávania. Pokúste sa vysvetliť, prečo vás konanie vášho dieťaťa znepokojilo a bez použitia slova „sklamaný“.