Gottova leukémia šokovala Česko: Zdrvené celebrity reagujú na zdravotný stav maestra, pridal sa aj prezident!

Náhla správa o leukémii Karla Gotta (80) nezasiahla iba jeho najbližších či fanúšikov, ale aj rad českých celebrít.

Český spevák Karel Gott vo štvrtok oznámil, že má leukémiu. "Pred štyrmi rokmi som pre agresívny nádor podstúpil veľmi intenzívnu liečbu, ktorá viedla k jeho úplnému zmiznutiu. Zhruba pred rokom a pol sa u mňa objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Aj napriek niekoľkým rôznym liečbam sa z tohto ochorenia v uplynulých mesiacoch vyvinula akútna leukémia, bohužiaľ," uviedol. "Podstupujem ambulantnú liečbu a dochádzam do nemocnice na kontroly, počas ktorých lekári pozorujú môj celkový zdravotný stav," dodal s tým, že sa zveril do rúk odborníkov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.

Reakcie celebrít na šokujúcu diagnózu

Boj speváka Karla Gotta nesie ťažko celý rad umelcov, ktorí mu vyjadrili podporu prostredníctvom denníka Blesk. "Milý Karel, prajem ti silu, aby si tú mrchu porazil," odkazuje herečka Jana Hlaváčková. "Milý Karel, ste bojovník s veľkým srdcom a vždy ste ním boli. Veľmi na vás myslím. Vlastne nepoznám osobne nikoho, kto by na vás v tejto chvíli nemyslel. Ste našim národným pokladom a verím, že vám bude opäť dobre. Posielam vám čo najviac energie. S láskou Sabina," popriala užialená moderátorka Sabina Laurinová. "Verím a dúfam, že Kája bude mať čoskoro svoje zdravie opäť v poriadku. Veľmi naňho myslím a v duchu ho objímam," vyznala sa speváčka Lucie Bíla.

Prehovoril aj český prezident Zeman. "My sme sa s Gottom a jeho manželkou dohodli, že nás navštívi v Lánech, ale potom do toho prišla správa, že má zápal pľúc. No a keď sa uzdravil, tak bohužiaľ prišla ďalšia správa. Myslím, že mu menia krv, pokiaľ sa nemýlim. Aj prostredníctvom vás mu môžem popriať, aby bojoval, pretože podľahnúť chorobe je vždy jednoduché a bojovať s ňou sa niekedy podarí, niekedy nepodarí, ale vždy sa to má skúsiť," odkázal prostredníctvom Blesku.

K Zemanovi sa pridal sa aj exprezident Václav Klaus: "Prajem Karlovi Gottovi, aby sa s touto chorobou rovnako úspešne popral tak, ako zvládala celý svoj život. A nech si spolu s ním môžeme stále spievať Být stále mlad." "Karla Gotta poznám od ranej mladosti a mal som ho niekoľkokrát v šou Nikdo není dokonalý. Vždy bol veľmi vtipný a bola s ním veľká zábava aj v šatne. Hovoril som s ním v júni na oslave jeho osemdesiatky skoro hodinu. Prebrali sme rôzne veľké témy, vrátane svetových dejín. Bola to úžasná debata a nikdy by mi nenapadlo, že Karla opäť ničí zákerná choroba. Držím mu palce," dodal herec Jiří Krampol.