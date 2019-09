Gottova dcéra Dominika sa dozvedela o otcovej leukémii cez telefón: Dojímavé detaily boja českej legendy!

Šokoval fanúšikov aj kolegov! Karel Gott (80) vo štvrtok prostredníctvom sociálnych sietí a českého denníka oznámil zdrvujúcu správu. Po viacerých zdravotných problémoch tentoraz prehlásil, že má akútnu leukémiu.

Jeho zdravotný stav vydesil celé Česko a Slovensko! Legendárny spevák Karel Gott oznámil zdrvujúcu správu medzi prvými aj svojej najstaršej dcére Dominike (46). Ako uvádza denník Blesk, snažila sa byť po nej pozitívna tak, ako jej slávny otec. Karel Gott sa rozhodol oznámiť nepríjemnú novinku dcére žijúcej s manželom v Helsinkáchsám, aby sa to nedozvedela sprostredkovane cez niekoho iného. Otvoriť galériu Gott sa prihovoril fanúšikom z chaty, kde dopisuje svoju autobiografiu. Zdroj: instagram

"Otec mi o leukémii povedal. Som veľmi rada, že znel veselo. Viem, že bude zase v poriadku. Už raz tú chorobu porazil, on to zvládne znova. Je to bojovník a ja mu verím. Hlavné je, že je veselý. Musí sa teraz veľmi smiať, byť dobre naladený," uviedla Gottova dcéra pre Blesk.

Sama Dominika mala v poslednej dobe zdravotné problémy a hoci v dohľadnej dobe neplánuje príchod do Česka, vie, že o otca bude dobre postarané. "Snažím sa sama liečiť a ocko má okolo seba skvelých ľudí, ktorí sa oňho postarajú. Hlavne Ivana vie, čo robí, nedokážem si vedľa otca predstaviť nikoho lepšieho. Oni to spolu zvládnu a ja mu budem robiť radosť odtiaľto," dodala pre denník Dominika.