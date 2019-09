Krutá smrť! Muž hodil do rieky synčeka († 11 mes.) a odišiel: Zistíte, kde ho našli, vzkypí vo vás žlč

Nepochopiteľný čin! Hasiči našli v rieke len 11-mesačného chlapčeka, ktorého tam mal hodiť otec. Pomôcť mu už nedokázali.

K tragédii došlo v britskom meste Radcliffe. Podľa prvých informácií, hodil muž synčeka v prútenom koši z mosta do rieky Irwell. Našli ho až privolaní hasiči o 100 metrov ďalšej. Záchranári bojovali o život dieťaťa, no krátko po prevoze do nemocnice zomrelo.

Na sociálnej sieti sa objavil dojímavý status zronenej matky. "Zakari bol môj svet, moje srdce aj moja duša. Priala by som si, aby som bola radšej mŕtva ja," napísala Emma Blood (22).

Otca dieťaťa zatkla polícia v miestnej krčme. Práve Zak Bennett-Eko (22) mal hodiť synčeka do rieky. Svedkovia opísali, že muž si v krčme objednal drink, no len pri ňom sedel a bol duchom neprítomný. "Prišlo mnoho ľudí a kričali, že v rieke je dieťa. On tam len sedel, hľadel do prázdna a nehýbal sa. Zákazníkom potom povedal, že to on hodil dieťa do rieky," prehovorila pre portál Daily Mail barmanka z krčmy. "Všetci ho obľúčili a zavolala som políciu," dodala. Zaka vypočula polícia a za čin sa postaví pred súd.

Smrť Zakariho zasiahla celé mesto. Miesto nešťastia zaplavili kvety a hračky, ktoré priniesli ľudia. Bolesť Emmy si však nikto z nich nedokáže ani predstaviť.