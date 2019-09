Bratislavské ulice pod Hradom sa zmenia na nepoznanie

Zajtrajší obľúbený Dobrý trh v hlavnom meste bude mať až pol kilometra. Ulice Panenská a Podjavorinskej dostanú priam malebný nádych vďaka desiatkam vlajkových girlánd, ktoré rozvešajú z okien nad hlavami návštevníkov domáci obyvatelia. Príďte s rodinou aj vy a zažijete najväčšiu susedskú slávnosť, akú doposiaľ organizátori na tomto mieste prichystali.

Výstava veteránov vo dvore, detské divadielko, harfový koncert, ukážky jogy, workshopy zamerané na vlastnoručnú výrobu pekných aj užitočných vecí – to je len pár tipov z programu, ktorý organizátori spolu s miestnymi obyvateľmi a prevádzkami pripravili. Výnimočne k tejto príležitosti otvorí svoje brány aj budova opustenej nemocnice na Zochovej ulici.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dobrý trh je už tradične pouličným podujatím v kalendári Bratislavy, ktoré sa spája s možnosťou dostať tu poctivé produkty a originálne dizajnové vychytávky od regionálnych výrobcov. Zajtra, 15. septembra, pribudne v priestore od začiatku Panenskej ulice zo Suchého mýta až po Svoradovu ulicu pod Hradom viac ako 130 stánkov. Od 10.00 do 17.00 hod. vás tu však čaká oveľa bohatší program ako len nakupovanie.

Susedia otvoria dvory a ateliéry

Obyvatelia a prevádzky celej lokality, v ktorej sa bude Dobrý trh odohrávať, vytvorili pre návštevníkov autentický program s cieľom predstaviť im túto čarovnú časť Bratislavy inak ako v bežný deň.„Spolupráca s obyvateľmi susedstiev, kde sa Dobrý trh koná, je pre nás kľúčová. Spolu s nimi pripravujeme priestory, výzdobu i program každého trhu. Tešíme sa, že sa nám túto nedeľu opäť podarí vytvoriť jednu veľkú susedskú slávnosť️ s vlajočkami, ktoré viac ako čokoľvek iné ukazujú silu miestnej komunity,“ hovorí Katarína Poliačiková z o.z. Punkt, ktoré je organizátorom Dobrého trhu.

Domáci sa mohli, rovnako ako počas predošlého vydania trhu na Jakubovom námestí, prihlásiť do susedskej výzvy. Vďaka spolupráci s Nadáciou VÚB organizačný tím opäť produkčne aj finančne podporil ich nápady. Susedské aktivity budú mať v priestore aj na mape špeciálne označenie susedský program. „Je pre nás radosť podporovať svojím dielikom v celej mozaike Dobrého trhu ľudí, ktorí majú chuť stať sa aktívnymi spolu-hostiteľmi a chcú ponúknuť na pomyselný stôl tejto susedskej slávnosti niečo vlastné,“ hovorí Lucia Luptáková, zástupkyňa Nadácie VÚB, ktorá sa už druhý rok podpisuje pod toto mestské podujatie ako partner pre komunity.

Budete si tak môcť pozrieť výstavu veteránov v bežne neprístupnom dvore na Panenskej 13, vypočuť si pútavé rozprávanie o histórii prešporských spolkov, užiť si viaceré hudobné chuťovky vrátane koncertu Doroty Nvotovej, organizované v dvoroch a prevádzkach, či nakuknúť do ateliéru miestneho umelca. O 15:30 vystúpi na akcii aj objav roka z tohtoročných ocenení Radio_Head Awards – kapela Don’t Trust Butterflies. Svoj špeciálny koncert s limitovanou kapacitou odohrajú v útrobách legendárnej bratislavskej pôrodnice pri parčíku Svoradova, ktorá sa otvorí v špeciálnom režime pre verejnosť výnimočne iba k Dobrému trhu.

Dobrý trh pre deti

Najmenších čakajú počas celého dňa na viacerých miestach pouličné divadielka, deti sa predstavia aj vlastným tanečno-hudobným vystúpením. Na dvore Panenská 8 sa chystá celodenný Detský trh, kde budú miestni najmenší obyvatelia predávať vlastné, milé výrobky, vyradené hračky či vlastnoručne napečené koláčiky. Prebiehať tu bude aj vlastný workshop pre deti zameraný na záchranu planéty. Ak vediete deti k tvorivosti a zodpovednosti za životné prostredie, nenechajte si ujsť ani tvorivú dielňu v stánku Nadácie VÚB, kde sa budú počas celého dňa vyrábať vlastné eko-peňaženky.

Ohľaduplnosť voči prírode na prvom mieste

Vizitkou Dobrého trhu je už tradične tzv. zero-waste koncepcia nakladania s odpadom. Odpad z gastroprevádzok či ďalších nákupov sa poctivo triedi na viacerých separačných staniciach. A zajtrajšia akcia sa v tejto oblasti posúva ešte o veľký krok ďalej. „Napriek tomu, že sme na Dobrom trhu vždy dbali na to, aby kompostovateľné poháre naozaj skončili v komposte, stále sú to jednorazové obaly, ktorých použitiu by sme sa mali vyhýbať. Preto sme sa rozhodli, napriek náročnejšej logistike, zaviesť vratné poháre, ktoré možno používať znova a znova,” hovorí Illah van Oijen, programová riaditeľka podujatia Dobrý trh. Poháre budú môcť návštevníci vrátiť v stánkoch s nápojmi a špeciálnych vratných staniciach. „Ak by chceli návštevníci náš zámer podporiť, svoj pohár nám môžu darovať na každej separačnej a vratnej stanici,“ dodáva Illah van Oijen.

Kompletný program akcie nájdete aj na www.dobrytrh.sk