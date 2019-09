Veľké veci na štadióne Realu Madrid: Namiesto futbalistov príde Federer s Nadalom

Florentino Peréz si vysníval zápis do chýrnej knihy rekordov! Má to byť rekord v návštevnosti na štadióne San Bernabéu, no postarať sa oň majú tenisové legendy, nie jeho slávni futbalisti!

Stánok Perézovho Realu má kapacitu viac ako 81 tisíc miest a zaplniť by ho mal exhibičný duel medzi Rafaelom Nadalom (33) a Rogerom Federerom (38). „Len oni dvaja sa dokážu postarať o plný dom na tenisovom zápase! Už niekoľkokrát som sa pokúšal dať ich dohromady, ale nikdy to nevyšlo... Raz bol zranený jeden, potom druhý, alebo sa im to nezmestilo do plného kalendára. Zdá sa však, že obaja ešte chvíľu budú mať takú formu, aby sa to podarilo,“ vyhlásil Florentino Peréz, ktorý sa spolieha na to, že Rafa je veľký fanúšik Realu a sám bude chcieť, aby sa takýto duel na San Bernabéu odohral. Messi sa pustil do Barcelony kvôli Neymarovi: Neviem, či mali záujem dotiahnuť obchod do konca Najviac divákov sa na tenisovom zápase zišlo v roku 2010 v Bruseli na exhibičnom súboji Kim Clijstersovej so Serenou Williamsovou. Na štadióne kárľa Baudouina sa vtedy zišlo 35 681 fanúšikov. Tento rekord však podľa všetkého padne na budúci rok vo februári. Presne 7. februára sa legendárni tenisti stretnú na juhu Afriky, v Kapskom meste na štadióne Green Point, kde sa hrali zápasy MS 2010 vo futbale. Na charitatívnom súboji očakávajú viac ako 50-tisíc divákov. Legendárny Roberto Carlos nestarne: Takýto trik s loptou nedokáže každý Takže až niekedy potom môže dôjsť aj na splnenie sna bossa Bieleho baletu... Najbližšie sa Nadal s Federerom stretnú budúci víkend vo Švajčiarsku, kde sa bude hrať Laver Cup. Tam ale budú hrať v drese Európy vedľa seba, nie proti sebe.